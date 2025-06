O Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira, 4 de junho, que o Pix parcelado será lançado em novembro com a proposta de uniformizar a experiência do usuário no momento das transações. O novo modelo permitirá que os consumidores possam parcelar suas compras realizadas via Pix, enquanto os lojistas receberão o valor integral da transação de forma imediata.

Uniformização e benefícios para comerciantes

BTG, Banco Pan, Nubank, Banco do Brasil, Itaú são algumas instituições que já fornecem a opção do Pix Parcelado.

A novidade é que o BC quer padronizar o serviço. O sistema garantirá que os consumidores tenham uma visão transparente das condições de pagamento, incluindo as taxas de juros aplicáveis, que estarão conforme as regulamentações do sistema financeiro.

Além disso, a medida busca simplificar o processo de tomada de crédito, permitindo que o usuário tome decisões informadas sobre suas compras, sem a necessidade de intermediários tradicionais, como instituições financeiras.

Com a chegada do Pix parcelado, o Banco Central explica que a liquidação do Pix parcelado vai acontecer no momento da compra e o lojista vai receber na hora. O que favorece o oferecimento de descontos para os clientes e aquecer o comércio.

“O Pix parcelado vai proteger o consumidor, incentivar descontos por parte dos lojistas e incentivar parcelamento direto ao emissor”, diz, Renato Dias de Brito Gomes, diretor do Banco Central.

Como Funciona o Pix Parcelado?

O Pix parcelado possibilita que o pagador tenha acesso a um crédito instantâneo para parcelar o valor da transação, enquanto o recebedor, seja ele um comerciante ou prestador de serviços, recebe o valor total de forma imediata, sem precisar aguardar a liquidação das parcelas. Esse modelo pode ser utilizado para qualquer tipo de transação Pix, incluindo transferências pessoais ou compras comerciais.

De acordo com os diretores do Banco Central, o objetivo principal da implementação do Pix parcelado é integrar de forma mais fluida o pagamento instantâneo com a oferta de crédito, tornando mais transparente e acessível à experiência para o consumidor. Na prática, o usuário poderá escolher, no momento da transação, se o pagamento será descontado diretamente da conta corrente ou se será parcelado por meio do Pix parcelado.

Qual a diferença entre PIX parcelado e cartão de crédito?

Para o cartão de crédito, são analisadas várias características e condições do cliente, como o histórico de crédito, o score que tem no cartão de crédito, histórico de pagamentos, até a segmentação dele no banco para oferecer um cartão que seja mais vantajoso ou menos vantajoso, diz a planejadora financeira pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar), Fernanda Melo.

Quando se trata de PIX parcelado a partir de crédito pessoal, os juros cobrados são mais elevados do que aqueles cobrados pelas operadoras no parcelamento por cartão de crédito, encarecendo assim o preço pago no produto, afirma a economista e consultora financeira, Ana Calixto.

Além disso, caso o consumidor faça mais de um PIX parcelado por mês, é provável que o débito em conta das parcelas aconteça em datas diferentes, o que dificulta a organização financeira, afirma Calixto, enquanto a fatura do cartão é consolidada em um único pagamento.

“Um ponto de atenção é que ao não pagar a fatura do cartão você fica sujeito aos juros do rotativo ou do parcelamento da fatura. Enquanto no PIX parcelado, na modalidade de empréstimo pessoal, caso não haja dinheiro na conta para pagamento da parcela, o valor é debitado utilizando o limite do cheque especial”, explica Calixto. “De qualquer forma, os juros são elevados, necessitando de planejamento financeiro para não gastar além da conta nas compras parceladas”.