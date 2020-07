Novo Parque Turma da Mônica será aberto em Gramado, RS

A Turma da Mônica irá ganhar uma nova casa. Os personagens criados por Mauricio de Sousa ganharão um novo parque de diversões em 2021, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

A inauguração está prevista para setembro de 2021, um ano depois do projetado originalmente, por causa da pandemia do novo coronavírus. O parque ocupará uma área coberta de 5.000 metros quadrados e terá mais de 30 atrações, segundo o site Melhores Destinos.

A empresa abriu seu primeiro parque no Shopping Eldorado, em São Paulo, em 1993. O parque operou até 2010. Cinco anos se passaram até que o parque chegou a um novo endereço na cidade, no Shopping SP Market, na localização do extinto O Mundo da Xuxa.

Outras operações também foram abertas em shoppings no Rio de Janeiro e em Curitiba. Uma versão menor da atração, chamada Estação Turma da Mônica, chegou a ser aberta em Campinas e em Goiânia. Além do Brasil, a empresa abriu em 2010 a primeira filial internacional do parque na cidade de Luanda, capital de Angola.

Na região de Gramado e Canela, na serra gaúcha, há ainda parques como Mini Mundo, Mundo de Chocolate, Museu de Cera, Ice Bar e Museu do Automóvel.

A pandemia impactou severamente parques em todo o mundo. A Disney reabriu seu parque temático de Xangai em maio, com capacidade definida em menos de 25%. Na Flórida, os recém-abertos parques estão tão desertos que os visitantes esperam 5 minutos ou menos pelas atrações — uma experiência estranha para pessoas acostumadas a longas filas.

No Brasil, a reabertura do parque de diversões Hopi Hari, prevista para o dia 4 de julho, foi cancelada por causa do aumento do número de casos de coronavírus na região metropolitana de Campinas. O parque, que fica em Vinhedo, interior de São Paulo, está fechado desde março.