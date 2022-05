Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Séries aguardadas, documentários sobre música e filme de suspense. Este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, a estreia da última temporada de Stranger Things, e a quinta temporada da série gastronômica Somebody Feed Phil. Já no Star+, Fábio Porchat estreia com a série O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro, que visa responder o que faz os brasileiros rirem.

Stranger Things (Netflix)

Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, o grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.

Somebody Feed Phil (Netflix)

Phil Rosenthal, o criador de "Everybody Loves Raymond", viaja pelo mundo para conhecer a cultura e a culinária de cada lugar. Nesta temporada, Phil visita Oaxaca, Maine, Helsinque, Portland e Madri.

Emergency (Amazon Prime Video)

Três estudantes universitários estão prontos para viver a festa mais lendária de suas vidas, até que uma jovem branca aparece desacordada misteriosamente em sua casa. Agora eles precisam decidir os prós e contras de chamar ou não a polícia.

1971: The Year That Music Changed Everything (Apple TV+)

Em uma era tumultuada, 1971 foi um ano de inovação musical e renascimento promovido pela turbulência política e cultural da época. Estrelas alcançaram um sucesso inigualável, novos talentos surgiram e limites foram redefinidos.

O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro (Star+)

Ao decorrer de seis episódios, por meio de um monólogo do ator e comediante Fábio Porchat, que serve como fio condutor, a produção visa responder o que faz os brasileiros rirem. Referências do humor nacional como Tom Cavalcante, Dani Calabresa, Gregório Duvivier, Miá Mello, Paulo Vieira, Marcelo Adnet, Regina Casé, Paulo Bonfá, Hélio de la Peña, Carlos Alberto de Nóbrega, Samantha Schmutz, Rafael Cortez, Yuri Marçal, Daniel Furlan, Raul Chequer e Noemia Oliveira, entre outros, buscam responder para que serve o humor, revelando, ao mesmo tempo, suas fórmulas para despertar o riso no público.

Além disso, eles discutem a natureza transgressiva do humor e analisam, também, os momentos-chave do humor político no Brasil e seu papel na sociedade. Ao abordar os vários tópicos relacionados, as personalidades também revelam histórias inéditas e curiosidades sobre o trabalho de comediante. Outros temas discutidos na série são o impacto das redes sociais no humor e também o futuro da comédia.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.