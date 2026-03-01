Operadora investe R$ 20 milhões em clínica para crianças com TEA

O Grupo Care Plus inaugurou a Mindplace Kids, clínica especializada no atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em parceria com a Genial Care, referência no atendimento a autistas na América Latina.

Localizada em Pinheiros, São Paulo, a clínica oferece um modelo de cuidado que combina intervenção baseada em evidências com o apoio de tecnologia proprietária, como a inteligência artificial LIAM, para organizar e analisar dados clínicos, melhorando a eficiência do tratamento e o suporte às famílias.

Com um investimento inicial de R$ 20 milhões, o Care Plus planeja expandir a rede para outras localidades, com a previsão de abrir cinco unidades até 2027, inicialmente atendendo 50 famílias de seus beneficiários, com a expectativa de ampliar os serviços para o público geral.

A história do Care Plus

Fundada no Brasil, a Care Plus é uma operadora de saúde premium, com um foco especial em planos de saúde corporativos e odontológicos.

Desde a aquisição pela multinacional Bupa em 2016, tem expandido as operações enquanto se integra ao portfólio global da empresa, que atua em mais de 190 países.

Atualmente, a Care Plus oferece serviços como medicina ocupacional e gestão de saúde corporativa, atendendo principalmente empresas médias e grandes, incluindo multinacionais.

Em 2024, a Care Plus registrou um faturamento de R$ 2,588 bilhões, o que representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior, quando o faturamento foi de aproximadamente R$ 2,6 bilhões.

O centro especializado

O Mindplace Kids oferece uma abordagem personalizada e multidisciplinar no tratamento de crianças com TEA. O espaço foi projetado para oferecer terapias ocupacionais, fonoaudiologia e psicologia, com um modelo multidisciplinar adaptado às necessidades específicas de cada criança.

A clínica, que ocupa 400 m², conta com nove salas de atendimento e um espaço de integração sensorial. Este último proporciona às crianças um ambiente controlado que as ajuda a se acostumarem com sons e texturas.

“Sabemos que o tratamento exige de 10 a 30 horas de terapia por semana, e os pais precisam de suporte contínuo para lidar com esse desafio. Nosso trabalho não se limita à criança, mas também envolve a família, oferecendo suporte psicológico e orientação ao longo do processo”, explica Ricardo Salem.

Mindplace Kids: clínica, que ocupa 400 m², conta com nove salas de atendimento e um espaço de integração sensorial

Expansão e novos planos

Com a primeira unidade já em funcionamento, o Care Plus planeja abrir mais duas unidades até 2026. A atual tem capacidade de atender de 50 a 55 crianças.

Até 2027, a meta é expandir para mais cinco clínicas no Brasil. Além disso, o modelo de Mindplace pode ser expandido para adultos, adaptando o atendimento para outros transtornos mentais, como ansiedade e depressão, em um modelo semelhante ao que o Care Plus já oferece em outros países.

"Nosso objetivo é criar uma rede de apoio que ajude as crianças e suas famílias a enfrentarem os desafios diários. Com a Mindplace Kids, conseguimos proporcionar o cuidado especializado necessário para o desenvolvimento saudável da criança, ao mesmo tempo em que oferecemos o suporte que as famílias tanto precisam", diz Salem.