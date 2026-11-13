Instituto Caldeira será porta de entrada no Brasil em programa global para startups em expansão

O Instituto Caldeira, hub de inovação em Porto Alegre (RS), entrou em uma aliança com organizações de Portugal, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos para apoiar a expansão internacional de startups.

Anunciado durante o Web Summit, em Lisboa, o Global Scaling Up Program selecionará até 12 empresas para uma jornada de seis meses que combina preparação de executivos, aproximação com investidores e contatos comerciais em quatro mercados.

Desenvolvida pela Unicorn Factory Lisboa, a iniciativa reúne o Caldeira, o Hub71, de Abu Dhabi, e a Q-Branch, dos Estados Unidos. Podem participar empresas de qualquer país, inclusive brasileiras, que já começaram ou estejam prestes a iniciar sua expansão internacional e demonstrem crescimento. As inscrições vão até 13 de dezembro, e as atividades ocorrerão entre janeiro e junho de 2027.

O foco são as chamadas scaleups, empresas que já passaram da fase inicial e buscam ampliar a operação. A proposta é preparar suas lideranças para desafios como vender em outros países, adaptar o produto a diferentes mercados e captar investimentos.

Pedro Zanetello, responsável por Projetos Internacionais e Parcerias Estratégicas, e Elisa Beretta, responsável por Inovação e Design Estratégico, ambos do Instituto Caldeira: representantes do hub no Web Summit, em Lisboa, onde foi anunciado o programa de expansão internacional. (Instituto Caldeira/Divulgação)

Como a parceria vai ajudar as empresas a crescer fora do país

A programação combina encontros presenciais e atividades online, com etapas em Lisboa, Austin, Porto Alegre e Abu Dhabi. Além da capacitação, as participantes terão mentoria de executivos e sessões de preparação para entrar em cada mercado, processo conhecido como soft landing.

A primeira etapa, em Lisboa, terá um módulo de liderança conduzido por Steve Cadigan, primeiro diretor de Recursos Humanos do LinkedIn. Ao longo da jornada, serão abordados temas como estratégia de expansão, vendas globais e captação de investimentos.

O programa não exige que as empresas cedam participação societária e será parcialmente subsidiado pelos parceiros.

“A maioria das startups de alto potencial não falha ao construir um produto nem ao lançá-lo no mercado de origem. Elas falham quando tentam se expandir para fora”, afirma Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa.

Qual será o papel do Caldeira no programa

O Instituto Caldeira será responsável pela preparação das participantes para o mercado brasileiro. Em sessões online, as empresas receberão informações sobre questões jurídicas, tributárias e acesso a financiamento, além de apresentações a investidores e potenciais parceiros comerciais. Também poderão participar de uma imersão presencial em Porto Alegre durante o South Summit Brazil.

A parceria cria, assim, duas frentes de atuação: apoiar empresas estrangeiras interessadas no Brasil e ampliar as conexões internacionais disponíveis para negócios brasileiros.

Instalado em um complexo de antigas áreas industriais de 55 mil metros quadrados, no bairro Navegantes, o Caldeira reúne mais de 590 empresas associadas e cerca de 700 startups em sua rede, segundo o instituto. Em 2025, startups aceleradas pela organização negociaram R$ 83 milhões em rodadas de investimento, alta de 20% sobre o ano anterior.

O acordo dá continuidade a um movimento de expansão internacional já acompanhado pela EXAME. Em junho, o instituto relatou acordos de cooperação com hubs chineses, além de um plano de R$ 120 milhões para modernizar e ampliar sua estrutura ao longo de cinco anos.

Em setembro, a quinta Semana Caldeira reuniu uma programação com mais de 300 palestrantes e delegações de pelo menos 12 países.