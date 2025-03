SXSW 2025: iFood Benefícios destaca tendências de inovação e gestão de pessoas

Promover conversas que consigam gerar ações efetivas para empresas e colaboradores. É com essa motivação que iFood Benefícios foi para Austin, capital do Texas, para conferir o South by Southwest, um dos principais festivais de inovação e criatividade do mundo. Em seu primeiro ano no SXSW, a empresa viu no evento a oportunidade de criar conexões e discutir o futuro do trabalho.

“Nesta edição, vimos quanto é inviável falar de tecnologia sem falar também da abordagem humana e da responsabilidade de lideranças e empresas neste tópico. É interessante observar que os últimos dois anos do SXSW foram pautados pela IA, mas que nesta edição a grande discussão foi sobre o papel da humanidade nisso tudo”, analisa Ricardo Petta, Head Comercial do iFood Benefícios.

Para compartilhar os principais insights do festival, o iFood Benefícios, em parceria com a EXAME, promoveu o encontro Download SXSW 2025. O evento reuniu representantes das empresas e parceiros estratégicos para uma conversa sobre as tendências observadas em Austin, incluindo temas como inteligência artificial e saúde social.

“O grande ponto do SXSW é transformar os insights em ações. Esse é um evento que acontece para que ideias sejam trocadas, mas a grande provocação é transformar esses insights em ações dentro da sua empresa e do seu negócio”, destaca Petta.

Saúde social em foco

Durante o SXSW 2025, temas como liderança inclusiva e flexibilidade no ambiente corporativo foram amplamente debatidos. Neste sentido, um dos painéis de destaque foi o The Power of Inclusion — from (Gen) X to Z, no qual Anne Chow, ex-CEO da AT&T Business, abordou a importância de uma liderança que valorize a diversidade e a autenticidade dos colaboradores. A executiva enfatizou quanto compreender as múltiplas facetas dos indivíduos é essencial para o sucesso organizacional.

Outro destaque foi a necessidade de equilibrar carreira e vida pessoal de maneira mais fluida. Chow argumentou que o trabalho é uma parte importante da vida e que os líderes devem promover ambientes que permitam essa integração, atendendo às expectativas das novas gerações que buscam flexibilidade e equilíbrio entre suas responsabilidades profissionais e pessoais.

Em outras conversas, diversos especialistas também ressaltaram a importância das soft skills e da empatia, habilidades que a inteligência artificial ainda não consegue replicar, e discutiram como a tecnologia pode ser uma aliada na personalização do ensino, sem substituir o papel fundamental dos educadores.

“A agenda sobre gestão de pessoas foi muito intensa nesta edição do festival, talvez a mais relevante de todo o evento. Muito se falou sobre inteligência emocional e saúde social, por exemplo. Enquanto estamos hiperconectados graças à tecnologia, ainda enfrentamos questões de isolamento, solidão e relacionamento”, analisa Adriano Lima, coach executivo e embaixador do iFood Benefícios no SXSW.

Ao trazer esses temas para o público, o Download SXSW 2025 proporcionou uma oportunidade única de reflexão sobre as transformações que estão moldando o futuro dos negócios. “É sempre importante entender essas tendências, pescar os insights e implantar ações para termos resultados efetivos. Essas informações compartilhadas também nos deixam conectados com o que está acontecendo no mundo”, destaca Ayla Castro, talent management da Ambev.

Para Daniela Zylberkan, Head de Marketing e Growth do iFood Benefícios, a iniciativa reforça o compromisso da empresa em fomentar debates relevantes e preparar profissionais e organizações para os desafios e oportunidades que se apresentam no cenário global. “Temos essa missão como marca: construir conexões, ensinar as pessoas e ajudar no impulsionamento de carreiras e negócios. Em 2026 estaremos novamente no SXSW para continuar a explorar esses temas que são sempre profundos e relevantes”, finaliza.

O Download SXSW 2025 também está disponível gratuitamente em formato de e-book. O material pode ser baixado aqui.