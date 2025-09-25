Negócios

O novo dono das cápsulas: Nestlé anuncia mudança no comando da Nespresso

Com mais de 30 anos de experiência na Nestlé, Gonzalez Loeschen comandava operações da Nespresso na América do Norte desde 2020 e deve assumir posição em novembro

Apesar das mudanças na liderança, a Nestlé reportou crescimento orgânico de 3% nas vendas (Bloomberg)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19h08.

A Nestlé anunciou nesta quinta-feira, 25, a nomeação de Alfonso Gonzalez Loeschen como novo CEO global da Nespresso a partir de 1º de novembro. Ele substitui Philipp Navratil, que assumiu recentemente a presidência-executiva do grupo suíço.

Com a mudança, Gonzalez Loeschen também passará a integrar o conselho executivo da Nestlé.

Trajetória e carreira de Gonzalez Loeschen

Gonzalez Loeschen atua na Nestlé desde 1992, quando iniciou como gerente assistente de marketing no México. Desde então, ocupou cargos de liderança em diferentes unidades da empresa, incluindo México, Porto Rico e Estados Unidos.

Desde janeiro de 2020, comandava a Nespresso na América do Norte, abrangendo Estados Unidos, Canadá e México.

Sua promoção ocorre semanas após Navratil deixar a Nespresso para assumir o comando da Nestlé, em substituição a Laurent Freixe.

A saída de Freixe foi motivada por uma investigação interna sobre um relacionamento não revelado com um subordinado, considerado violação do código de conduta da empresa.

Nos últimos meses, a Nestlé também registrou mudanças no conselho: Paul Bulcke, presidente do grupo, anunciou sua saída após quase dez anos no cargo, e a empresa iniciou revisões de marcas com baixo desempenho em sua unidade de vitaminas, minerais e suplementos.

Apesar das mudanças na liderança, a Nestlé reportou crescimento orgânico de 3% nas vendas do segundo trimestre de 2025 e segue ajustando o portfólio para focar em produtos de maior valor agregado, como os suplementos Garden of Life e Solgar.

