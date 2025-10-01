Renata Vichi deixa o comando de grupo dono da Kopenhagen, após dois anos de venda para Nestlé

O Grupo CRM, dono das marcas Kopenhagen e Brasil Cacau, terá nova liderança a partir de 1º de janeiro de 2026. Após quase três décadas dedicadas à companhia, Renata Vichi deixa o cargo de CEO para buscar novos desafios, encerrando um ciclo que consolidou a expansão e a inovação das marcas de chocolate no Brasil.

O comando será assumido por Fernando Vichi, atual diretor de operações (COO), que está há 18 anos no grupo, e marido de Renata. Segundo fontes, Renata tem planos para empreender.

A mudança acontece dois anos depois da aquisição do Grupo CRM pela Nestlé, que busca acelerar o crescimento e a integração das marcas centenárias ao seu portfólio.

A trajetória de Renata Vichi

Renata foi responsável por preservar e ampliar o valor de marcas tradicionais como a Kopenhagen, presente na vida de gerações de brasileiros. Sob sua gestão, o grupo lançou a Brasil Cacau, democratizando o acesso ao chocolate de qualidade, e apostou em tendências de wellness com a linha Soul Good, voltada para consumidores em busca de saudabilidade.

Ela também estruturou uma rede de franquias que hoje soma mais de 1,3 mil lojas em todo o Brasil, além de liderar campanhas marcantes e antecipar movimentos de mercado.

“Depois de tantos anos dedicados com intensidade a essas marcas, concluo esse ciclo com orgulho e serenidade. Tenho a alegria de passar o bastão para Fernando Vichi, com quem compartilho valores, visão e a confiança de que o grupo seguirá em trajetória de sucesso”, afirmou Renata Vichi em nota.

O novo comando

O sucessor, Fernando Vichi, atuou em áreas estratégicas da empresa e foi um dos principais responsáveis pela expansão da rede de franquias. Sua nomeação representa continuidade da gestão e proximidade com os franqueados, um dos pilares do negócio.

“Estou muito motivado para dar continuidade aos planos de negócio e de poder focar no estreitamento das relações com a nossa rede de franqueados enquanto aceleramos as oportunidades para esse mercado”, disse o novo CEO.

Para Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, a transição marca um momento de confiança e aposta no crescimento.

“Estamos seguros de que, sob a liderança de Fernando Vichi, Kopenhagen e Brasil Cacau continuarão a trilhar um caminho de sucesso e inovação, mantendo o compromisso com a excelência e a qualidade”.

Em entrevista à EXAME, Renata comenta os planos de carreira e o futuro do negócio no podcast “De frente com CEO”. Veja abaixo: