CEO da Nestlé é demitido por se relacionar com funcionária; veja o que já se sabe

A Nestlé anunciou a demissão de Laurent Freixe do cargo de presidente-executivo após a conclusão de uma investigação interna. A companhia informou que o desligamento foi motivado por um relacionamento não revelado entre o CEO e uma subordinada direta, em violação ao Código de Conduta da empresa.

Em comunicado divulgado no último dia 1º, o grupo suíço destacou que a decisão foi tomada pelo conselho após apuração conduzida pelo presidente Paul Bulcke e pelo vice-presidente Pablo Isla, com apoio de assessoria jurídica externa. “Esta foi uma decisão necessária. Os valores e a governança da Nestlé são alicerces sólidos da nossa empresa. Agradeço a Laurent por seus anos de serviço”, disse Bulcke.

O executivo será substituído imediatamente por Philipp Navratil, que iniciou sua carreira na Nestlé como auditor interno em 2001 e atualmente ocupava a presidência da Nespresso. Navratil já passou por cargos de liderança em Honduras, México e, mais recentemente, chefiou a estratégia global de café das marcas Nescafé e Starbucks.

“Eu apoio totalmente a direção estratégica da empresa, bem como o plano de ação em vigor para impulsionar o desempenho da Nestlé”, afirmou o novo CEO em nota.

Freixe havia assumido o comando global há menos de um ano, sucedendo a Mark Schneider. Sua gestão começou em um momento de forte pressão no setor. As ações da Nestlé haviam caído quase 40% em relação ao seu pico no início de 2022, em razão do avanço de medicamentos para perda de peso.

Segundo o portal suíço SRF, a primeira denúncia sobre o relacionamento chegou à Nestlé em maio. A investigação inicial não encontrou indícios de má conduta, mas novas denúncias levaram à ampliação da apuração, que confirmou o vínculo. A identidade da funcionária não foi divulgada, embora veículos locais apontem que ela trabalhava no setor de marketing.