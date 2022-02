O momento certo de pivotar a startup, na visão de 3 unicórnios

Em comum, além de terem fundado empresas que hoje estão avaliadas em mais de um US$ 1 bilhão, os CEOs das startups Loggi, Loft e Frete.com, admitem que não tinham ideia das dificuldades que iriam enfrentar para empreender.

Além disso, também apontam que saber o momento certo para mudar a estratégia é essencial para o sucesso de suas startups.

“Embora eu tenha estudado a indústria e conhecesse as dores dos caminhoneiros, me tornei empreendedor um pouco por ignorância. Se eu soubesse dos problemas que iria passar de antemão, talvez não teria criado a própria empresa”, disse Federico Vega, CEO e Fundador da Frete.com, no segundo dia do CEO Conference, evento do BTG Pactual, (do mesmo grupo que controla a EXAME).

Fabien Mendez, CEO e Cofundador da Loggi, concorda. Porém, no caso do criador da startup de logística, ainda havia a sombra de um negócio mal sucedido.

“Minha primeira empresa, a GoJames, era uma startup de corridas por aplicativos e quebrou do dia para a noite, com uma mudança de regulamentação”, afirmou o executivo.

Nesta manhã, Mendez e Vegas participaram do painel Unicórnios Brasileiros, ao lado do cofundador da startup imobiliária Loft, Kristian Huber.

Momento de pivotar

A importância de saber o momento de evoluir o produto que tinham em mãos foi uma das lições dos empreendedores.

Mesmo após se tornarem unicórnios, em 2020, a Loft percebeu que não ganharia escala caso continuasse com o modelo de compra e vendas de imóveis. A saída, então, foi abrir a plataforma para anúncios de terceiros, apostando no modelo de marketplace.

“O modelo de compra e venda foi uma forma de entrar no mercado e criar um relacionamento com imobiliárias e clientes. Mas nós tínhamos uma ambição grande e sabíamos que os outros produtos que poderíamos criar eram mais exponenciais”, disse Huber.

Já para a Loggi, a mudança ocorreu em 2020, quando a startup criou um braço de atendimento para PMEs, deixando de atender apenas o consumidor final. “Quando lançamos a Loggi, a ideia sempre foi entregar de tudo para todos. Por isso, além de passarmos a atender empresas, uma grande mudança foi o processo de nacionalização", disse Mendez.

“Para entregar lá no interior do Maranhão, precisávamos de uma baita estrutura, centros de triagem, delivery stations. Mas deu certo. Em 2016, o nosso produto nacional respondia por 1% da receita e hoje ele já representa 94% do que faturamos”, completou.

Próximos passos

Os executivos também comentaram um pouco sobre onde esperam que as startups estejam nos próximos anos. Para Vegas, da Frete.com, a ideia é que, no futuro, existam caminhões 100% elétricos e autônomos.

“Ter um caminhão será como alugar um apartamento, não será mais necessário a figura do motorista. Do nosso lado, queremos nos tornar o Mercado Livre dos caminhões, conectando as duas partes e criando soluções financeiras para as duas partes da cadeia”, disse.

Já Mendez, da Loggi, aposta que o e-commerce brasileiro, que teve um salto de 50% no faturamento em 2020, deve continuar a crescer. “Nos últimos 5 anos, o comércio eletrônico saiu de 3% para 10% na participação de vendas no varejo. Queremos fazer com que ele chegue a 60%, algo que já aconteceu em outros países”, afirmou.