CEO Conference começa nesta terça-feira com Paulo Guedes

Nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro, começa a CEO Conferece do BTG Pactual (BPAC11). O evento, organizado pelo maior banco de investimentos da América Latina, ocorre nos dias 22 e 23 de fevereiro, reunindo os principais líderes empresariais, políticos e da sociedade civil do Brasil. Este ano, o principal objetivo da reunião será debater os desafios do País e as principais tendências em economia, política e tecnologia para 2022.

É possível assistir a CEO Conference de forma totalmente gratuita e pela internet

Entre os participantes confirmados estão o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os pré-candidatos João Doria (PSDB), governador do Estado de São Paulo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro (Podemos), e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT).

Além disso, entre os speakers estão André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, Paulo Guedes, ministro da Economia, Fábio Faria, ministro das Comunicações, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Stelleo Tolda, residente do Mercado Livre, Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Banco Pan, entre outros.

Entre as ideias e as propostas que serão debatidas na CEO Conference estão: os desafios de ajuste fiscal; agenda de reformas e crescimento do Brasil; as tendências de e-commerce para 2022; a perspectiva política e econômica (com a presença de diversos presidenciáveis); fintechs; infraestrutura; soluções para PMEs; educação no Brasil; tendências em tecnologia; unicórnios brasileiros; 5G, entre outros.

O evento vai ser aberto às 9h desta terça pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai falar sobre a “Perspectiva Econômica Brasileira”, com a moderação do Mansueto Almeida, Economista-chefe do BTG Pactual. O primeiro presidenciável que vai falar será o ex-ministro Sérgio Moro, às 10h30, seguido pelo governador de São Paulo, João Doria, às 11h15.

Às 14h será a vez do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que vai dialogar com o CEO da Rumo, João Alberto de Abreu, e o CEO da CCR, Marco Cauduro, além do presidente da Santos Brasil, Antônio Sepúlveda.

Às 15h será a vez do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, seguido pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.

O evento vai terminar na quarta-feira, às 17h, com o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A última edição da CEO Conference contou com mais de 20 horas de conteúdo e mais de 114 mil acessos às salas Macro Room e Tech Room durante os dois dias do evento.

Não perca a CEO Conferece 2022!