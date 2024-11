Novo Nordisk desenvolve medicamento com aplicação mensal para perda de peso

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, famosa pelos medicamentos de emagrecimento e controle de diabetes Ozempic e Wegovy, anunciou uma parceria estratégica com a Ascendis Pharma, também da Dinamarca, para desenvolver uma versão de aplicação mensal dos medicamentos à base de GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucagon, em português). Atualmente, as terapias disponíveis no mercado são administradas semanalmente, mas a Novo Nordisk pretende reduzir essa frequência para aplicações mensais, tornando o tratamento mais conveniente para os pacientes e aumentando sua adesão. Com essa colaboração, a Novo Nordisk visa explorar a tecnologia de liberação prolongada TransCon da Ascendis Pharma, permitindo que o medicamento permaneça no organismo por mais tempo e seja absorvido de maneira gradual. As informações são da QZ.

As terapias GLP-1 são uma classe de medicamentos que simulam a ação de um hormônio responsável por regular o nível de açúcar no sangue e reduzir o apetite, sendo amplamente utilizadas para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. O crescimento na demanda por esses medicamentos transformou a Novo Nordisk, junto com sua concorrente Eli Lilly, que produz os remédios Mounjaro e Zepbound, em uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Além disso, outras empresas, como a Viking Therapeutics, também estão desenvolvendo medicamentos GLP-1 de aplicação mensal, o que sinaliza uma tendência de inovação no setor.

Próximos passos

O acordo garante à Novo Nordisk a licença exclusiva para utilizar a tecnologia TransCon da Ascendis na criação, produção e venda de tratamentos para doenças metabólicas, como obesidade e diabetes tipo 2. A Ascendis receberá um total de até US$ 285 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão), incluindo pagamentos iniciais e por marcos de desenvolvimento e regulamentação. A empresa também terá direito a pagamentos adicionais baseados nas vendas globais e a royalties sobre as receitas líquidas globais. Para cada produto adicional destinado a doenças metabólicas ou cardiovasculares, a Ascendis poderá receber até US$ 77,5 milhões (cerca de R$ 449 milhões).

Pelo acordo, a Ascendis será responsável pelo desenvolvimento inicial dos candidatos a produtos baseados em TransCon, enquanto a Novo Nordisk assumirá os custos dessa fase inicial, bem como o desenvolvimento clínico, aprovações regulamentares, fabricação em larga escala e comercialização.

Expansão do mercado

A aliança entre Novo Nordisk e Ascendis surge em um momento de grande expansão para o mercado de medicamentos GLP-1. A demanda crescente por tratamentos para controle de peso e diabetes tipo 2 coloca esses medicamentos no centro das atenções, com a expectativa de que as versões de aplicação mensal aumentem ainda mais a popularidade desses tratamentos. Simplificar a administração dos medicamentos ao espaçar as doses pode ser um diferencial importante para pacientes que buscam praticidade e eficácia.

A aposta da Novo Nordisk em tecnologias de liberação prolongada reflete a tendência do setor farmacêutico de oferecer tratamentos mais eficientes e convenientes para doenças crônicas. Caso a parceria com a Ascendis alcançar os resultados esperados, a farmacêutica dinamarquesa estará bem posicionada para liderar a próxima geração de tratamentos GLP-1, com um impacto positivo tanto para pacientes quanto para sistemas de saúde ao redor do mundo.