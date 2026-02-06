França e Canadá abrem consulados na Groenlândia e desafiam plano de Trump

França e Canadá inauguraram nesta sexta-feira, 6, consulados em Nuuk, capital da Groenlândia, em um gesto diplomático que reforça o reconhecimento internacional do governo local e contraria a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defende maior controle americano sobre o território autônomo dinamarquês.

A abertura das representações ocorre em meio a umOtan inicia planejamento militar para reforçar segurança no Ártico, estratégica por sua localização e por seus recursos naturais. Tanto Paris quanto Ottawa se posicionam contra qualquer iniciativa que envolva mudança de soberania da Groenlândia.

“É uma vitória para os groenlandeses ver dois países aliados abrirem representações diplomáticas em Nuuk”, afirmou Jeppe Strandsbjerg, cientista político da Universidade da Groenlândia, ao destacar o peso simbólico e político da decisão.

Movimento diplomático em meio a disputa geopolítica

Nos últimos meses, Trump e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, chegaram a anunciar um “acordo-marco” sobre o futuro da Groenlândia. A proposta, no entanto, foi rejeitada tanto pelo governo da Dinamarca quanto pelas autoridades groenlandesas, que reforçaram que a soberania do território não está em negociação.

A posição foi respaldada por países europeus, que veem a iniciativa americana como uma ameaça ao equilíbrio político no Ártico. A abertura dos consulados francês e canadense é interpretada como um sinal concreto desse apoio.

No caso da França, a decisão de instalar uma representação diplomática em Nuuk antecede o mais recente pico de tensão. A medida foi anunciada ainda em junho, durante uma visita do presidente Emmanuel Macron ao território.

O Canadá, por sua vez, indicou no fim de 2024 a intenção de abrir um consulado-geral na Groenlândia, com o objetivo de aprofundar a cooperação política, econômica e científica com os groenlandeses, especialmente em temas ligados ao Ártico.

Os novos consulados ficarão subordinados às embaixadas da França e do Canadá em Copenhague, mas terão atuação direta junto ao governo local da Groenlândia, ampliando o diálogo diplomático e institucional com o território.

