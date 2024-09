CEO da Novo Nordisk prestará depoimento nos EUA sobre preço de Ozempic e Wegovy

O CEO Novo Nordisk irá passar por um interrogatório no Senado dos EUA, nesta terça-feira, sobre os altos preços do medicamento para perda de peso Wegovy e do tratamento para diabetes Ozempic, já que a demanda por ambas as injeções dispararam nos EUA. As informações são da CNBC.

Lars Fruergaard Jørgense vai participar de uma audiência do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado nesta manhã em Washington, D.C. Isso acontece cerca de cinco meses após o senador Bernie Sanders abrir uma investigação sobre as práticas de preços da farmacêutica dinamarquesa.

Sanders alega que a Novo Nordisk cobra dos americanos preços substancialmente mais altos do que cobra de pacientes em outros países. O Ozempic custava quase US$ 969 por mês e o Wegovy, US$ 1.350 por mês nos EUA.

Enquanto isso, ambos os tratamentos podem custar menos de US$ 100 para um suprimento mensal em alguns países europeus, de acordo com um comunicado do comitê. O Ozempic custa apenas US$ 59 na Alemanha, enquanto o Wegovy custa US$ 92 no Reino Unido.

Sanders também disse na semana passada que os CEOs das principais empresas farmacêuticas genéricas lhe disseram que poderiam vender uma versão do Ozempic por menos de US$ 100 por mês com lucro. Atualmente, não há alternativas genéricas ao Ozempic disponíveis nos EUA.

Pressão no sistema de saúde

Sanders e outros congressistas, especialistas em saúde e seguradoras alertaram que a demanda pelos medicamentos da Novo Nordisk e tratamentos semelhantes para perda de peso e diabetes da rival Eli Lilly poderiam potencialmente levar o sistema de saúde dos EUA à falência, a menos que os preços caiam.

Ambas as farmacêuticas produzem GLP-1s, que imitam hormônios produzidos no intestino para conter o apetite de uma pessoa e regular seu açúcar no sangue. A injeção para perda de peso Zepbound da Eli Lilly e o medicamento para diabetes Mounjaro custam cerca de US$ 1.000 por mês, segundo reportagem da CNBC.

Em um comunicado, o Comitê de Saúde do Senado disse que custaria aos EUA US$ 411 bilhões por ano se metade de todos os americanos tomasse medicamentos para perda de peso da Novo Nordisk e da Eli Lilly. Isso é US$ 5 bilhões a mais do que os americanos gastaram em todos os medicamentos prescritos em 2022.

A expectativa é que o Ozempic estará sujeito à próxima rodada de negociações de preços entre os fabricantes e o Medicare — uma disposição da Lei de Redução da Inflação do presidente Joe Biden que visa reduzir os custos para idosos. O Ozempic provavelmente estará elegível para negociações quando a próxima rodada de medicamentos for selecionada em 2025, para mudanças de preço que entrarão em vigor em 2027.