Vendas do Wegovy, da Novo Nordisk, disparam 79% no 3º trimestre

As vendas do medicamento de perda de peso de sucesso da Novo Nordisk, Wegovy, continuam crescendo, superando as expectativas de Wall Street. A gigante farmacêutica dinamarquesa publicou seu relatório de lucros do terceiro trimestre e ostentou números de vendas que superaram as projeções dos analistas. As informações são do Quartz.

"Estamos satisfeitos com o desempenho nos primeiros nove meses de 2024. O crescimento das vendas é impulsionado pela crescente demanda por nossos tratamentos para diabetes e obesidade baseados em GLP-1, e estamos atendendo mais pacientes do que nunca", disse o CEO da Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, em um comunicado.

As vendas do medicamento para perda de peso da empresa, Wegovy, dispararam 79% para 17,3 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 2,5 bilhões) no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 9,6 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 1,37 bilhão) durante o mesmo período do ano passado. O medicamento superou as expectativas dos analistas de US$ 2,3 bilhões, de acordo com uma estimativa de consenso da FactSet (FDS). As ações da empresa fecharam em alta de 2,1% nesta quinta-feira.

Mercado aquecido

Wegovy pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como medicamentos GLP-1 — popularizados pelo tratamento para diabetes Ozempic da Novo Nordisk. Esses medicamentos imitam um hormônio que regula o apetite e o açúcar no sangue e se tornaram muito procurados como tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2. A demanda por esses medicamentos transformou a Novo Nordisk e sua rival Eli Lilly, fabricante dos medicamentos concorrentes Zepbound e Mounjaro, nas maiores empresas farmacêuticas do mundo.

No entanto, devido ao alto preço de varejo e à demanda crescente, muitos pacientes têm tido dificuldade em obter esses tratamentos. No Brasil, o medicamento chegou às farmácias na última quinzena de julho.

A Novo Nordisk e a Eli Lilly estão agora trabalhando para aumentar a produção desses medicamentos e conter a venda de versões mais baratas de seus populares tratamentos GLP-1.

A Eli Lilly relatou seus lucros do terceiro trimestre na semana passada, mas seu medicamento de perda de peso de sucesso não atendeu às expectativas. As vendas do Zepbound, lançado em novembro passado, atingiram US$ 1,2 bilhão em vendas no terceiro trimestre de 2024, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1,7 bilhão, de acordo com a FactSet.