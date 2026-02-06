GVAngels investe 3 milhões de reais em startup que reduz a burocracia médica

Consultórios médicos seguem cheios de telas, formulários e registros. Parte do tempo do atendimento ainda fica longe do paciente. É nesse ponto que uma startup de inteligência artificial entrou no radar de investidores.

O GVAngels participou da rodada de 3 milhões de reais da Doctor Assistant, healthtech que automatiza a documentação clínica. A empresa usa inteligência artificial para registrar consultas e organizar dados médicos, com a proposta de reduzir tarefas administrativas no dia a dia do médico.

O investimento acontece agora porque a Doctor Assistant entra em uma nova etapa de crescimento. A empresa quer ganhar escala, reforçar o produto e ampliar a distribuição, mantendo desde o início áreas como governança, segurança da informação e compliance.

“Esse investimento muda a velocidade da operação. Já resolvemos hoje a dor da burocracia médica, mas agora entramos em uma nova fase, com mais estrutura para escalar produto, time e distribuição”, afirma Angelo Orru Neto, fundador e CEO da Doctor Assistant.

Nos próximos meses, o dinheiro será direcionado principalmente para o desenvolvimento da inteligência artificial clínica, a expansão comercial por meio de parcerias e o reforço de áreas técnicas, como engenharia, privacidade e segurança da informação.

Burocracia como gargalo no consultório

Mesmo com avanços tecnológicos, médicos ainda gastam parte relevante do tempo com tarefas administrativas. Prontuários, registros e relatórios ocupam horas que poderiam ser usadas no atendimento.

A Doctor Assistant atua nesse ponto específico. A plataforma automatiza a documentação clínica e organiza os dados gerados na consulta, com o objetivo de liberar tempo do profissional de saúde.

“Nossa missão é reduzir o burnout médico e melhorar a relação entre médico e paciente. Cuidamos da burocracia para que o médico possa dedicar mais tempo ao que realmente importa”, diz Angelo.

Por que o GVAngels entrou no negócio

Para o GVAngels, a rodada está ligada à busca por soluções que usem tecnologia em problemas do dia a dia, especialmente em setores regulados como saúde.

“A solução conseguiu resolver uma dor presente nos atendimentos médicos. Desde o primeiro pitch, ficou claro que a Doctor Assistant tinha um produto funcional e um plano de crescimento definido”, afirma Lorenzo Barbati, diretor executivo do GVAngels.

Segundo a startup, o processo de investimento envolveu discussões sobre o setor, o uso da tecnologia e os cuidados para crescer em um ambiente regulado. Além do capital, a empresa passa a ter acesso à rede de investidores do grupo.

“Não foi apenas uma análise financeira. Houve entendimento do problema, do setor e da responsabilidade de escalar com consistência”, afirma Angelo.

A Doctor Assistant pretende se tornar uma ferramenta padrão no consultório médico, integrada ao fluxo de atendimento e aos sistemas já usados pelos profissionais de saúde.