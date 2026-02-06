A IA que economiza 480 horas por mês e ajuda de Smart Fit a Red Bull

Muitas empresas gastam horas valiosas com tarefas repetitivas e operacionais, o que afeta a produtividade e aumenta os custos. Para resolver esse problema, a Magnotech desenvolveu uma ferramenta que usa inteligência artificial (IA) para automatizar atividades como vendas, marketing, finanças e suporte ao cliente.

A empresa teve um crescimento expressivo em 2025: o faturamento aumentou 1.772%, alcançando R$ 10 milhões. No mesmo ano, conquistou clientes como Smart Fit, Red Bull, Johnson & Johnson e até a gigante de tecnologia Accenture.

“Nosso objetivo é ajudar empresas a se tornarem mais eficientes, usando IA para automatizar processos que, antes, consumiam um tempo enorme. A automação deve ser algo prático”, afirma Mateus Magno, CEO da Magnotech. O executivo tem mais de 20 anos de experiência em inovação e tecnologia.

Antes de fundar a Magnotech, atuou em empresas como Oi e Algar Telecom, sempre com foco em melhorar processos e resultados. Durante a trajetória, percebeu que muitas empresas ainda eram muito ineficientes devido ao retrabalho, dados de baixa qualidade e processos manuais.

Em 2017, ele fundou a Magnotech com o propósito de usar IA para transformar como as empresas operam. A primeira ferramenta criada foi o SmartOffice, uma plataforma digital que usa IA para automatizar tarefas diárias.

O que faz a Magnotech?

A Magnotech desenvolve ferramentas de automação baseadas em inteligência artificial para empresas que buscam aumentar sua eficiência e reduzir custos operacionais.

O SmartOffice é uma plataforma que utiliza agentes de IA para realizar tarefas repetitivas, como qualificação de leads, análise de dados financeiros, monitoramento de KPIs e atendimento ao cliente.

Com isso, as empresas conseguem economizar tempo e melhorar os resultados. Em um dos casos, a Magnotech ajudou um cliente a economizar 480 horas mensais, simplesmente automatizando o back-office.

O que vem por aí?

Para o futuro, a empresa planeja continuar a expansão e aprimorar ainda mais a plataforma SmartOffice. Em 2026, quer investir R$ 1,5 milhão para desenvolver novas funcionalidades e aumentar a base de clientes, focando especialmente nas empresas de médio e grande porte.

Além disso, a Magnotech está observando a possibilidade de internacionalização. Embora ainda esteja concentrada no mercado brasileiro, a empresa avalia a expansão para outros países, como Colômbia, Chile e México, que estão começando a adotar ferramentas semelhantes.