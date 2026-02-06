Como ele transformou sua loja de bebidas online em negócio de US$ 80 milhões em menos de um ano

Aos 92 anos, Willie Nelson adicionou um novo capítulo à sua trajetória, agora no campo dos negócios. A marca de bebidas com infusão de THC criada pelo músico, a Willie's Remedy+, alcançou uma receita anualizada de US$ 80 milhões em menos de um ano de operação, segundo a empresa.

O desempenho chama atenção não apenas pelo nome envolvido, mas pela estrutura financeira e estratégica por trás do crescimento acelerado. As informações são da Inc.

Um negócio que nasce com tração financeira

A Willie's Remedy+ começou a vender suas bebidas online há menos de um ano e atingiu rapidamente um patamar raro para startups do setor. Os produtos, tônicos e águas gaseificadas à base de cânhamo, são comercializados em versões com 5 e 10 miligramas de THC e chegaram ao mercado em março de 2025, após negociações iniciadas no fim de 2024.

O modelo adotado permitiu escalar receitas em pouco tempo, sustentado por uma operação enxuta e uma proposta clara de posicionamento. A marca atingiu US$ 80 milhões em receita anualizada, resultado considerado “multiplatina” para um negócio nascente, segundo a própria empresa.

Joint venture como estratégia de escala

O crescimento da Willie's Remedy+ está diretamente ligado à estrutura societária escolhida. A marca é uma joint venture com a JuneShine Brands, empresa especializada em kombucha e coquetéis enlatados. A JuneShine ficou responsável por vendas, marketing e distribuição, permitindo que a nova operação fosse lançada já com infraestrutura, canais e expertise consolidados.

Esse arranjo reduziu riscos operacionais e acelerou a entrada no mercado. “Tínhamos grandes expectativas, mas achávamos que levaria um pouco de tempo, dada a nossa experiência”, afirmou Forrest Dein, cofundador e diretor de marketing da JuneShine. “Aconteceu da noite para o dia.”

Margens altas e economia de escala

Além da tração inicial, o negócio se sustenta em fundamentos financeiros robustos. De acordo com Dein, as margens de lucro da Willie's Remedy+ são significativamente maiores do que as da própria JuneShine, fator que amplia o potencial de geração de caixa à medida que a operação cresce.

Com economia de escala já em curso e um posicionamento premium, a ambição é clara: transformar a marca no “Olipop da categoria de THC”, referência no segmento de bebidas funcionais. A comparação indica um foco em recorrência, branding forte e eficiência financeira no longo prazo.

