No Startup Summit, Sebrae e BTG Asset lançam fundo de até R$ 450 milhões para PMEs

O Sebrae, em parceria com o BTG Pactual Asset Management, gestora de recursos do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), está criando o primeiro fundo estruturado para investimentos voltados a startups e pequenos negócios inovadores em todo o Brasil.

Chamado de FIC FIP Sebrae Germina, o fundo está sendo lançado oficialmente durante o Startup Summit 2025, evento de inovação feito nesta semana em Florianópolis pelo Sebrae Startups e Acate, a associação catarinense de tecnologia, e tem como objetivo impulsionar empresas em estágios iniciais de desenvolvimento.

O fundo tem aporte inicial de 100 milhões de reais, com previsão de alcançar até 450 milhões de reais até 2026, caso outras unidades estaduais do Sebrae se juntem à iniciativa.

O Sebrae-SP já manifestou interesse em aderir ao fundo, reforçando a importância de São Paulo como um polo financeiro e de inovação.

A gestão do Germina ficará a cargo do BTG Pactual Asset Management, conhecida pela sua expertise em gestão de fundos de investimento estruturados.

O plano do Germina

O fundo será utilizado para investir em fundos de participação (FIPs), que alocarão recursos diretamente em startups nas fases mais críticas de seu desenvolvimento, como os estágios pré-seed e seed.

O plano inicial é investir em 8 a 10 FIPs, com aportes de 10 milhões de reais a 25 milhões de reais por fundo, impactando cerca de 100 startups até 2026.

A iniciativa busca preencher uma lacuna estrutural no mercado de venture capital brasileiro, que historicamente tem sido escasso nas fases iniciais de desenvolvimento das empresas.

“O Germina é mais do que um fundo de investimentos – é um catalisador de transformação social. Ao apoiar pequenas empresas inovadoras, ampliamos a rede de oportunidades e fomentamos uma economia mais dinâmica e resiliente”, disse Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.

A ideia é criar uma rede de apoio para empreendedores de todas as regiões do Brasil, proporcionando acesso a capital e conexões estratégicas.

Além disso, o fundo Germina tem um compromisso com a sustentabilidade e a diversidade.

O fundo também visa criar um impacto positivo nas regiões mais carentes de investimentos, com foco nas oportunidades em áreas como o Norte e o Nordeste, onde as startups estão crescendo, mas ainda carecem de acesso a recursos financeiros significativos.

Fundos a setores específicos

O fundo Germina é mais uma iniciativa do BTG Asset para crédito a setores específicos da economia.

Em abril, em parceria com a DesenvolveSP, agência de fomento ao empreendedorismo do estado de São Paulo, a asset lançou um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) voltado para o setor de biocombustíveis.

Com um valor estimado entre 120 milhões de reais e 150 milhões de reais, o fundo prioriza projetos inovadores no campo paulista, com foco em sistemas de irrigação e produção de bioinsumos para a cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção de biocombustíveis.