No Startup Summit, Sebrae e BTG Asset lançam fundo de até R$ 450 milhões para PMEs

Fundo Germina: iniciativa tem aporte inicial de 100 milhões de reais, com previsão de alcançar até 450 milhões de reais até 2026, caso outras unidades estaduais do Sebrae se juntem à iniciativa (Natalya Kosarevich/Getty Images)
Editor de Negócios e Carreira
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11h53.
O Sebrae, em parceria com o BTG Pactual Asset Management, gestora de recursos do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), está criando o primeiro fundo estruturado para investimentos voltados a startups e pequenos negócios inovadores em todo o Brasil.
Chamado de FIC FIP Sebrae Germina, o fundo está sendo lançado oficialmente durante o Startup Summit 2025, evento de inovação feito nesta semana em Florianópolis pelo Sebrae Startups e Acate, a associação catarinense de tecnologia, e tem como objetivo impulsionar empresas em estágios iniciais de desenvolvimento.O fundo tem aporte inicial de 100 milhões de reais, com previsão de alcançar até 450 milhões de reais até 2026, caso outras unidades estaduais do Sebrae se juntem à iniciativa.
O Sebrae-SP já manifestou interesse em aderir ao fundo, reforçando a importância de São Paulo como um polo financeiro e de inovação.
A gestão do Germina ficará a cargo do BTG Pactual Asset Management, conhecida pela sua expertise em gestão de fundos de investimento estruturados.
O fundo será utilizado para investir em fundos de participação (FIPs), que alocarão recursos diretamente em startups nas fases mais críticas de seu desenvolvimento, como os estágios pré-seed e seed.O plano inicial é investir em 8 a 10 FIPs, com aportes de 10 milhões de reais a 25 milhões de reais por fundo, impactando cerca de 100 startups até 2026.
A iniciativa busca preencher uma lacuna estrutural no mercado de venture capital brasileiro, que historicamente tem sido escasso nas fases iniciais de desenvolvimento das empresas.
“O Germina é mais do que um fundo de investimentos – é um catalisador de transformação social. Ao apoiar pequenas empresas inovadoras, ampliamos a rede de oportunidades e fomentamos uma economia mais dinâmica e resiliente”, disse Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.
A ideia é criar uma rede de apoio para empreendedores de todas as regiões do Brasil, proporcionando acesso a capital e conexões estratégicas.
Além disso, o fundo Germina tem um compromisso com a sustentabilidade e a diversidade.
O fundo também visa criar um impacto positivo nas regiões mais carentes de investimentos, com foco nas oportunidades em áreas como o Norte e o Nordeste, onde as startups estão crescendo, mas ainda carecem de acesso a recursos financeiros significativos.
O fundo Germina é mais uma iniciativa do BTG Asset para crédito a setores específicos da economia.
Em abril, em parceria com a DesenvolveSP, agência de fomento ao empreendedorismo do estado de São Paulo, a asset lançou um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) voltado para o setor de biocombustíveis.
Com um valor estimado entre 120 milhões de reais e 150 milhões de reais, o fundo prioriza projetos inovadores no campo paulista, com foco em sistemas de irrigação e produção de bioinsumos para a cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção de biocombustíveis.