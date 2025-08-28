Quais são os maiores supermercados de Santa Catarina? Veja ranking e faturamento

O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões em 2024, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas.

Apenas seis grupos têm presença em mais de 20 estados — e, em boa parte deles, o alcance nacional se deve a lojas de conveniência, geralmente no modelo de franquias.

“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se tornando concentrado. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, diz o consultor Alberto Serrentino.

Os maiores supermercados de Santa Catarina

Entre as maiores redes de Santa Catarina, destaca-se o Grupo Pereira. Fundada em 1962 na cidade de Itajaí, pelos catarinenses Ignácio e Hiltrudes Pereira, a empresa possui 96 lojas e emprega mais de 18.600 pessoas. Em 2024, o grupo alcançou R$ 15,3 bilhões em vendas.

A companhia está entre os dez maiores supermercados do Brasil.

Além de supermercados, o Grupo Pereira diversifica suas operações com restaurantes, farmácias, agências de viagem e postos de gasolina. O ecossistema da empresa também conta com o braço logístico Perlog e os serviços financeiros Vuon.

Na segunda posição, outro gigante do estado catarinense: Koch Hipermercados. Empresa fundada no começo dos anos 80 pelos irmãos Antonio, José, Albano, Geraldo e Sebastião Koch registrou R$ 10,3 bilhões em vendas no último ano.

Na sequência aparece Giassi& Cia, com R$ 4 bilhões e 24 lojas, seguido do Angelone Supermercados com R$ 3,8 bilhões e 35 unidades.

Veja o ranking completo a seguir: