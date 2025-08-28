Quais são os maiores supermercados de Santa Catarina? Veja ranking e faturamento

Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira: rede tem R$ 15,3 bilhões em vendas no último ano (Grupo Pereira/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06h35.
O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).
Os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões em 2024, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.
Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas.
Apenas seis grupos têm presença em mais de 20 estados — e, em boa parte deles, o alcance nacional se deve a lojas de conveniência, geralmente no modelo de franquias.
“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se tornando concentrado. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, diz o consultor Alberto Serrentino.
Entre as maiores redes de Santa Catarina, destaca-se o Grupo Pereira. Fundada em 1962 na cidade de Itajaí, pelos catarinenses Ignácio e Hiltrudes Pereira, a empresa possui 96 lojas e emprega mais de 18.600 pessoas. Em 2024, o grupo alcançou R$ 15,3 bilhões em vendas.
A companhia está entre os dez maiores supermercados do Brasil.
Além de supermercados, o Grupo Pereira diversifica suas operações com restaurantes, farmácias, agências de viagem e postos de gasolina. O ecossistema da empresa também conta com o braço logístico Perlog e os serviços financeiros Vuon.
Na segunda posição, outro gigante do estado catarinense: Koch Hipermercados. Empresa fundada no começo dos anos 80 pelos irmãos Antonio, José, Albano, Geraldo e Sebastião Koch registrou R$ 10,3 bilhões em vendas no último ano.
Na sequência aparece Giassi& Cia, com R$ 4 bilhões e 24 lojas, seguido do Angelone Supermercados com R$ 3,8 bilhões e 35 unidades.
Veja o ranking completo a seguir:
|Nome da Empresa
|Faturamento (R$ bilhões)
|Número de Lojas
|Grupo Pereira
|15.3
|96
|Koch Hipermercado
|10.3
|80
|Giassi & Cia
|4
|24
|Angeloni Supermercados
|3.8
|35
|Mundial Mix
|2.7
|31
|Passarela Supermercados
|2.6
|21