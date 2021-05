Não é só a MGM: Amazon considera abrir farmácias nos EUA

Não é só Holywood que está na mira da gigantesca Amazon, que anunciou a compra dos estúdios MGM nesta quarta-feira. A empresa de Jeff Bezos está considerando investir no segmento de farmácias físicas nos Estados Unidos, segundo uma reportagem publicada pela Business Insider.

A ideia é se posicionar no mercado de remédios além do ambiente digital. A empresa já é dona do Amazon Pharmacy, farmácia online lançada em novembro que entrega em até dois dias para assinantes do plano Amazon Prime e tem preços mais baixos que as tradicionais. Os planos ainda não são concretos, segundo a reportagem.

As farmácias começariam a ser instaladas nos pontos das lojas Whole Foods, que são da companhia.

As ações de empresas Rite Aid, Walgreens e a CVS despencaram caíram nos Estados Unidos depois da publicação da reportagem.

Somente no varejo farmacêutico, o comércio apagou mais de US $ 6 bilhões em valor de mercado em uma hora da publicação da reportagem, de acordo com a Business Insider.

A Amazon anunciou nesta quarta-feira o fechamento de um acordo que prevê a compra do estúdio de cinema Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por US$ 8,45 bilhões. A operação é a segunda maior da história da gigante liderada por Jeff Bezos, atrás apenas da aquisição da Whole Foods por US$ 13,7 bilhões, em 2017.

Fundada há quase 100 anos, a MGM é um dos estúdios cinematográficos mais tradicionais de Hollywood, dona de títulos como "O Silêncio dos Inocentes" e a franquia "007".

Com a compra, a Amazon consolida sua aposta na indústria do entretenimento, que tem como principal ativo o serviço de streaming Amazon Prime.