Eles estão em busca de startups para investir — valor pode chegar a R$ 300 mil

A Montreal Ventures, braço de Corporate Venture Capital da empresa de tecnologia Montreal, acaba de lançar um programa de desenvolvimento voltado para negócios.

O MOVE Track 2025 busca apoiar startups em estágio inicial na estruturação, tração e conexão com o mercado. Além do suporte estratégico, as escolhidas podem receber um investimento de até R$ 300 mil.

“O programa nasce a partir da nossa própria necessidade de qualificar o nosso processo de investimento. Muitos empreendedores chegam até nós com uma ideia que vale a pena ser perseguida, mas ainda carente de uma estratégia clara para avançar”, explica Vinícius Marcílio, head de Corporate Venture Capital da Montreal Ventures.

Ao longo da jornada, os participantes passarão por quatro grandes pilares: validação de negócio (entendimento do problema, cliente e proposta de valor), desenho corporativo (estrutura jurídica, contábil e organizacional), desenvolvimento tecnológico (produto robusto, escalável e viável) e inteligência de mercado (estratégias para conquistar os primeiros clientes).

As inscrições estão abertas de 11 de agosto a 14 de setembro.

Regras para a inscrição

Podem participar do programa startups em estágio inicial , com MVP desenvolvido ou em fase de validação da ideia, que contem com uma solução digital de base tecnológica e modelo de negócio escalável.

, com MVP desenvolvido ou em fase de validação da ideia, que contem com uma solução digital de base tecnológica e modelo de negócio escalável. É fundamental que as startups tenham um time complementar .

. Também é necessário que a proposta tenha um product-solution fit comprovado, com clareza sobre o problema que busca resolver e sua proposta de valor.

comprovado, com clareza sobre o problema que busca resolver e sua proposta de valor. As equipes selecionadas deverão ter disponibilidade mínima de 10 horas semanais para se dedicar às atividades do programa e interesse genuíno em evoluir com suporte especializado.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo, que se inicia em agosto, terá uma fase de entrevista e seleção no mês de setembro, seguido pelo anúncio dos pré-selecionados.

A fase de onboarding e início da trilha de desenvolvimento, está prevista para outubro.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas através do site da Montreal Ventures.

A história da Montreal

Fundada em 1986, a Montreal oferece soluções tecnológicas como suporte à infraestrutura de TI, serviços de hospedagem em nuvem e biometria para setores diversos.

A empresa tem sede em Belo Horizonte e está presente em outras seis capitais brasileiras, incluindo São Paulo e Rio. Já trabalhou com a Caixa, Cemig e o Detran, cuja entrega foi, por exemplo, uma plataforma para monitorar contratos de financiamento de veículos.

Desde o final de 2024, a Montreal aposta em inovação com o modelo de Corporate Venture Capital. A Montreal Ventures chegou ao mercado com um fundo de R$ 30 milhões focado em startups em fase inicial.