Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Eles estão em busca de startups para investir — valor pode chegar a R$ 300 mil

O MOVE Track 2025 busca apoiar startups em estágio inicial na estruturação, tração e conexão com o mercado

Eduardo Coutinho (CEO da Montreal) e Vinícius Marcílio (head de Corporate Venture Capital da Montreal Ventures), da esquerda para a direita

Eduardo Coutinho (CEO da Montreal) e Vinícius Marcílio (head de Corporate Venture Capital da Montreal Ventures), da esquerda para a direita

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 05h45.

Tudo sobreStartups
Saiba mais

A Montreal Ventures, braço de Corporate Venture Capital da empresa de tecnologia Montreal, acaba de lançar um programa de desenvolvimento voltado para negócios.

O MOVE Track 2025 busca apoiar startups em estágio inicial na estruturação, tração e conexão com o mercado. Além do suporte estratégico, as escolhidas podem receber um investimento de até R$ 300 mil.

“O programa nasce a partir da nossa própria necessidade de qualificar o nosso processo de investimento. Muitos empreendedores chegam até nós com uma ideia que vale a pena ser perseguida, mas ainda carente de uma estratégia clara para avançar”, explica Vinícius Marcílio, head de Corporate Venture Capital da Montreal Ventures.

Ao longo da jornada, os participantes passarão por quatro grandes pilares: validação de negócio (entendimento do problema, cliente e proposta de valor), desenho corporativo (estrutura jurídica, contábil e organizacional), desenvolvimento tecnológico (produto robusto, escalável e viável) e inteligência de mercado (estratégias para conquistar os primeiros clientes).

As inscrições estão abertas de 11 de agosto a 14 de setembro.

Regras para a inscrição

  • Podem participar do programa startups em estágio inicial, com MVP desenvolvido ou em fase de validação da ideia, que contem com uma solução digital de base tecnológica e modelo de negócio escalável.
  • É fundamental que as startups tenham um time complementar.
  • Também é necessário que a proposta tenha um product-solution fit comprovado, com clareza sobre o problema que busca resolver e sua proposta de valor.
  • As equipes selecionadas deverão ter disponibilidade mínima de 10 horas semanais para se dedicar às atividades do programa e interesse genuíno em evoluir com suporte especializado.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo, que se inicia em agosto, terá uma fase de entrevista e seleção no mês de setembro, seguido pelo anúncio dos pré-selecionados.

A fase de onboarding e início da trilha de desenvolvimento, está prevista para outubro.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas através do site da Montreal Ventures.

A história da Montreal

Fundada em 1986, a Montreal oferece soluções tecnológicas como suporte à infraestrutura de TI, serviços de hospedagem em nuvem e biometria para setores diversos.

A empresa tem sede em Belo Horizonte e está presente em outras seis capitais brasileiras, incluindo São Paulo e Rio. Já trabalhou com a Caixa, Cemig e o Detran, cuja entrega foi, por exemplo, uma plataforma para monitorar contratos de financiamento de veículos.

Desde o final de 2024, a Montreal aposta em inovação com o modelo de Corporate Venture Capital. A Montreal Ventures chegou ao mercado com um fundo de R$ 30 milhões focado em startups em fase inicial.

Acompanhe tudo sobre:StartupsVenture capital

Mais de Negócios

Brasil soma R$ 7,9 tri em investimentos e amplia demanda por especialistas em finanças

Homem de 35 anos transformou roupas sujas em um negócio de US$ 33 milhões

Shopee lança programa para facilitar exportações via ERP e expandir mercado para vendedores chineses

Esse CEO de 23 anos fatura US$ 6 milhões com startup criada do zero: ‘é preciso atrair olhares’

Mais na Exame

Marketing

John Maeda usa ‘morango do amor’ para explicar inteligência artificial no Rio Innovation Week

Pop

Festival de Gramado 2025 premia Santoro e traz filmes de Falabella e Denise Fraga; veja os destaques

Exame IN

Casas Bahia sente peso da dívida, mas volta a ganhar margem no 2º tri (com uma ajuda do carnê)

Brasil

Bolsonaro nega participação na trama golpista, contesta delação de Cid e pede absolvição