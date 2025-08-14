Eles estão em busca de startups para investir — valor pode chegar a R$ 300 mil

Eduardo Coutinho (CEO da Montreal) e Vinícius Marcílio (head de Corporate Venture Capital da Montreal Ventures), da esquerda para a direita
Publicado em 14 de agosto de 2025
A Montreal Ventures, braço de Corporate Venture Capital da empresa de tecnologia Montreal, acaba de lançar um programa de desenvolvimento voltado para negócios.
O MOVE Track 2025 busca apoiar startups em estágio inicial na estruturação, tração e conexão com o mercado. Além do suporte estratégico, as escolhidas podem receber um investimento de até R$ 300 mil.
“O programa nasce a partir da nossa própria necessidade de qualificar o nosso processo de investimento. Muitos empreendedores chegam até nós com uma ideia que vale a pena ser perseguida, mas ainda carente de uma estratégia clara para avançar”, explica Vinícius Marcílio, head de Corporate Venture Capital da Montreal Ventures.
Ao longo da jornada, os participantes passarão por quatro grandes pilares: validação de negócio (entendimento do problema, cliente e proposta de valor), desenho corporativo (estrutura jurídica, contábil e organizacional), desenvolvimento tecnológico (produto robusto, escalável e viável) e inteligência de mercado (estratégias para conquistar os primeiros clientes).
As inscrições estão abertas de 11 de agosto a 14 de setembro.
O processo seletivo, que se inicia em agosto, terá uma fase de entrevista e seleção no mês de setembro, seguido pelo anúncio dos pré-selecionados.
A fase de onboarding e início da trilha de desenvolvimento, está prevista para outubro.
As inscrições podem ser feitas através do site da Montreal Ventures.
Fundada em 1986, a Montreal oferece soluções tecnológicas como suporte à infraestrutura de TI, serviços de hospedagem em nuvem e biometria para setores diversos.
A empresa tem sede em Belo Horizonte e está presente em outras seis capitais brasileiras, incluindo São Paulo e Rio. Já trabalhou com a Caixa, Cemig e o Detran, cuja entrega foi, por exemplo, uma plataforma para monitorar contratos de financiamento de veículos.
Desde o final de 2024, a Montreal aposta em inovação com o modelo de Corporate Venture Capital. A Montreal Ventures chegou ao mercado com um fundo de R$ 30 milhões focado em startups em fase inicial.