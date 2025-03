Meta tenta comprar startup de chips por US$ 800 milhões, mas recebe um 'não'

Uma startup de chips de IA da Coreia do Sul, a FuriosaAI, teria recusado uma proposta de aquisição da Meta no valor de US$ 800 milhões. A empresa por trás das plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp estaria interessada em reduzir a dependência da gigante dos chips, Nvidia. As informações são da Bloomberg.

Segundo a publicação, a Meta negociava a aquisição desde o início de 2025. A empresa vem aumentando os investimentos em infraestrutura de IA, prevendo desembolsar até US$ 65 bilhões em 2025, segundo o fundador Mark Zuckerberg.

Já um site de notícias coreano afirma que a FuriosaAI rejeitou a proposta por divergências sobre o modelo de gestão pós-fusão, e não por questões de preço.

A recusa teve impacto imediato no mercado. As ações da DSC Investment, uma das principais financiadoras da FuriosaAI, caíram mais de 16% na segunda-feira. Os papéis vinham em alta desde fevereiro, após vazamentos sobre o interesse da Meta na startup.

Fundada em 2017 por June Paik, ex-Samsung e AMD, a FuriosaAI desenvolve chips para "inferência de IA", ou seja, o processamento de modelos já treinados. O produto foi desenhado para competir com líderes como Nvidia e também com startups como Groq, SambaNova e Cerebras.

Investimento e IPO à vista

Além da recusa à Meta, a FuriosaAI articula uma nova rodada de captação que pode ultrapassar os US$ 48 milhões, com fechamento previsto para abril. A companhia deve usar os recursos para sustentar sua operação e preparar um IPO, cuja data ainda não foi divulgada.

A startup conta hoje com cerca de 150 funcionários, dos quais 15 atuam no escritório da empresa no Vale do Silício. Entre os clientes em fase de testes com o RNGD estão a sul-coreana LG AI Research e a petroleira Saudi Aramco.

Ao todo, a FuriosaAI informou que mais de dez empresas estão testando seus chips no primeiro semestre deste ano.