Maior petroleira do mundo, Saudi Aramco diversifica e vai investir em lítio

A Saudi Aramco, maior empresa petrolífera do mundo, vai investir também em lítio, buscando se posicionar em uma cadeia de suprimentos vital para baterias de veículos elétricos (EVs). Projeções da Agência Internacional de Energia (IEA) indicam que a demanda global por lítio deve aumentar sete vezes até 2040, impulsionada pelo crescimento do mercado de EVs.

O governo saudita anunciou planos para desenvolver instalações comerciais de processamento de lítio nos próximos três a cinco anos, com foco em refinamento e exportação. As informações são do Financial Times.

De acordo com Bandar Alkhorayef, ministro da indústria e recursos minerais, a combinação de energia competitiva, infraestrutura robusta e zonas industriais estratégicas coloca o país em uma posição favorável no mercado de processamento

Iniciativas locais e o papel da tecnologia de salmouras

Em 2023, a Aramco, em parceria com a startup saudita Lihytec e a mineradora estatal Ma’aden, realizou a primeira extração de lítio a partir de salmouras provenientes de campos de petróleo. Essa técnica utiliza a experiência do país em extração de petróleo, já que salmouras produzidas junto ao petróleo frequentemente contêm concentrações significativas do mineral.

Apesar do avanço, a tecnologia de extração direta de lítio (DLE) ainda está em estágio inicial e não foi comprovada em escala comercial.

A estratégia saudita inclui a construção de duas instalações de processamento de lítio. Uma delas será construída pela European Lithium, em parceria com o Grupo de Investimentos Obeikan, para processar rochas de lítio extraídas na Áustria. A outra planta, em desenvolvimento pelo EV Metals Group, será instalada na Cidade Industrial de Yanbu, com apoio de investidores privados.

Futuro da energia

A reportagem da EXAME está em Riad acompanhando o Future Minerals Fórum, evento criado justamente para posicionar a Arábia Saudita como protagonista na mineração assim como é historicamente no mercado de petróleo.

“Temos o compromisso de encarar o desafio de nossos tempos, endereçando a demanda de minerais e a energia necessária para o futuro”, disse Bandar Al Khorayef, ministro saudita da indústria e recursos minerais, na abertura do evento.

A Arábia Saudita tem US$ 2,5 trilhões (R$ 15,12 trilhões) de potencial da mineração na Arábia, segundo o ministro, o suficiente para fazer do país um grande competidor global no setor. Ampliar os investimentos é parte do plano 2030 de diversificação econômica do reino, para além do petróleo, responsável por 95% de sua economia.

Durante três dias representantes de 180 países se reúnem em Riad para debater oportunidades e desafios do mercado global de mineração. “Desafios comuns exigem soluções comuns”, disse o ministro brasileiro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, num painel na abertura do FMF.

Nesta terça-feira, 14, a mineradora saudita Ma’aden anunciou investimentos de R$ 8 bilhões no Brasil e abertura de um escritório em São Paulo

Aposta em veículos elétricos e diversificação econômica

A Arábia Saudita também está investindo em infraestrutura para a produção de veículos elétricos. Um polo de fabricação de EVs está sendo desenvolvido na Cidade Econômica Rei Abdullah, na costa do Mar Vermelho.

A Lucid Motors, controlada majoritariamente pelo Fundo de Investimento Público Saudita (PIF), começou a montar veículos no país em 2023. Além disso, o PIF planeja lançar sua própria marca de EVs e firmou parceria com a Hyundai para construir uma fábrica na região.

Esses esforços integram a visão do reino de diversificar sua economia, reduzindo a dependência do petróleo. Além do lítio, a expansão do setor de mineração e metais é considerada um pilar estratégico para alcançar esse objetivo.

Concorrência global e desafios tecnológicos

O mercado global de lítio é atualmente dominado pela China, que controla cerca de dois terços do processamento do mineral.

No entanto, países ocidentais e do Oriente Médio estão intensificando investimentos para criar cadeias de suprimentos independentes. Apesar da queda nos preços do lítio devido ao excesso de oferta, a Arábia Saudita aposta em sua força financeira e experiência química para se estabelecer no mercado.

O Future Minerals Forum, realizado em Riad, deve trazer mais detalhes sobre os planos sauditas. O ministro da energia, Príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, está programado para discursar e apresentar as próximas etapas dessa estratégia.