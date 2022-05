Eduzz compra fatia do Grupo Acelerador, de Marcus Marques

A plataforma de vendas online Eduzz, focada na estratégia de afiliados online, acaba de comprar uma fatia minoritária do Grupo Acelerador, fundada pelo empresário e influenciador Marcus Marques.

O valor da aquisição não foi revelado pelas partes envolvidas no negócio.

“Avaliamos o Grupo Acelerador com base no Ebitda de sua empresa de educação, o Acelerador Empresarial, mais a somatória do valuation das participações nas empresas que o Grupo Acelerador possui, considerando o múltiplo da nossa transação sobre o Ebitda dos últimos 12 meses o Grupo Acelerador tem um valuation acima de 150 milhões de reais”, diz Eugenio Pachelle, CEO da Eduzz.

O que é o Grupo Acelerador

O Acelerador Empresarial é uma holding com tecnologias para a expansão de pequenas e médias empresas.

Na lista estão serviços do próprio Acelerador ou de empresas investidas por Marques, como Otimiza, um software para ajudar o empreendedor na tarefa de recuperação de tributos, Nectar CRM, um produto de gestão de vendas, BuyCo, de consultoria para fusões e aquisições, Desenvolver RH, de recursos humanos e a própria Eduzz.

A holding também é controladora do Acelerador Empresarial, uma empresa de educação para pequenas e médias empresas focada em imersões para aprendizado e networking entre tomadores de decisão de negócios em expansão.

Quem é Marcus Marques

À frente desse negócio está o próprio Marques, atualmente um dos principais palestrantes focados no público empreendedor no Brasil.

Em poucos anos, Marques já palestrou para mais de 100.000 pessoas pessoalmente, em mais de 30 cidades brasileiras, e treinou mais de 5.000 empresas no Acelerador Empresarial.

Além disso, é conselheiro de empresas no Giants, um grupo de mentoria com mais de 150 empresários entre os membros.

Somado, o grupo fatura 2 bilhões de reais e emprega mais de 5.000 pessoas.

Qual é a meta do Grupo Acelerador

“O Grupo Acelerador tem apenas 1 ano e meio de fundação e com o aporte continuará crescendo na busca do alcance de sua visão de atingir mais de 1 bilhão de reais de valuation até 2026”, diz Marques, que também é sócio da InovaHub, aceleradora digital parte do ecossistema do Bradesco.

No Instagram, rede social em que publica conteúdos de apoio a empreendedores, Marques tem mais de 540.000 seguidores.

Nos últimos 12 meses, o Acelerador expandiu cinco vezes o faturamento.

