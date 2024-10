Mais digital, Spoleto completa 25 anos com inaugurações e aumento da lucratividade

Escolha a massa, o molho e pelo menos três ingredientes. Com o modelo "crie seu prato", a rede de restaurantes Spoleto completa 25 anos com unidades em todos os cantos do país. Na última semana, a empresa realizou sua convenção anual com mais de 500 franqueados, líderes de restaurantes e alguns funcionários da operação para abrir os resultados de 2024 até aqui.

O Spoleto é uma das marcas do Grupo Trigo, que também conta com franquias como China In Box, Gendai, Spoleto, Koni e LeBonTon. O grupo faturou R$ 2 bilhões de reais em 2023 e já soma 630 unidades em operação.

No ano passado, o Spoleto registrou seu melhor resultado, superando a performance pré-pandemia e tudo indica que um novo recorde será registrado em 2024.

“De janeiro a agosto deste ano, o Spoleto já serviu mais de 21 milhões de refeições, o que representa um crescimento de 8,7% comparado a 2019. No mesmo período, a marca alcançou R$ 195 mil de média de faturamento, 7,7% a mais que no ano anterior. A rede também conquistou 1.154 milhões de clientes novos”, diz Tom Moreira Leite, presidente do Grupo Trigo e da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Segundo o Presidente do Grupo Trigo, a lucratividade real do Spoleto se manteve em alta nos últimos três anos: 10,2%, em 2022; 11,4%, em 2023% e 11,8%, até agosto de 2024. “Nesse intervalo, destacamos que a margem nas unidades que adotaram a digitalização foi 2% superior aos restaurantes que ainda não são 100% digital”.

O executivo também lembrou que outro reflexo do sucesso do Spoleto é a previsão de 18 inaugurações de restaurantes até dezembro – alcançando 377 restaurantes em operação – e mais 24 assinaturas para abertura de unidades no próximo ano.

“Após tanto tempo, sigo animado com os números de crescimento do Spoleto e com o perfil dos nossos parceiros. Recentemente, o dono de um antigo restaurante da rede no Rio de Janeiro nos surpreendeu com a sugestão de abrir uma unidade em formato de food truck. Abraçamos a sua ideia, quem somos nós para colocar teto no sonho dele? Assim, crescemos a marca e colocamos nossos franqueados como protagonistas dessa história que atravessa gerações”, disse o presidente do grupo durante a convenção.

Dados e IA

O uso de dados e inteligência artificial (IA) para tomada de decisões é uma tendência em alta no varejo brasileiro. No Spoleto, o investimento em tecnologias habilitadoras de ponta para aprimorar operações segue ocorrendo.

“Estamos investindo na escuta ativa do cliente, realizando pesquisas com nossa base do programa de fidelidade para embasar todas as decisões - de produtos a ajustes na experiência de compra”, diz Rafael Pardo, diretor de marca do Spoleto, durante a convenção.

A rede também continua no processo de digitalização dos restaurantes, o que melhora a qualidade do trabalho dos funcionários, aumenta a eficiência operacional e gera maior lucratividade.

"Hoje já temos 220 restaurantes operando 100% digital e a nossa meta é que até o final de 2025 todos os restaurantes operarão nesse modelo. Inclusive, são os que apresentaram melhor performance após a implementação da tecnologia”, diz Pardo.

Programa de fidelidade

O “MIO”, é o programa de fidelidade que garante cashbacks de até 20% para os clientes de acordo com o volume de compras realizados nos canais oficiais da rede, como loja física e site oficial da marca. Durante a convenção, o diretor da marca revelou que o engajamento do consumidor ao programa vem crescendo. Atualmente, são cerca de 6 milhões de clientes cadastrados programa.

“Até agosto desse ano, foram identificadas 5,6 milhões de transações dentro do programa. Identificamos que nossos clientes engajados no MIO vão 4,6 vezes mais em nossos restaurantes”, diz Rafael Pardo.