37 franquias baratas para trabalhar sem funcionários a partir de R$ 5.000

O desejo de empreender segue em alta no Brasil, mas o desafio de começar um negócio próprio ainda passa, quase sempre, por duas barreiras: capital inicial limitado e complexidade operacional. É justamente nesse espaço que as microfranquias ganharam protagonismo nos últimos anos. Com investimento mais baixo, modelos testados e suporte estruturado, elas permitem que novos empreendedores entrem no franchising sem precisar construir tudo do zero.

Dentro desse universo, um formato específico vem crescendo rapidamente: franquias que dispensam funcionários fixos. São negócios home based, digitais ou autônomos, nos quais o próprio franqueado atua na prospecção de clientes, na gestão remota da operação ou em visitas pontuais aos pontos de atendimento. A tecnologia substituiu grande parte das estruturas tradicionais de loja e equipe, reduzindo custos e simplificando a rotina.

O movimento acompanha a expansão do setor. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias registrou um faturamento de R$ 76,6 bilhões apenas no terceiro trimestre de 2025, consolidando uma alta de 9,1%.

A seguir, reunimos 37 franquias com investimento inicial a partir de R$ 5.000 que permitem ao empreendedor operar sem funcionários fixos — modelos prontos para começar com estrutura mínima e gestão simplificada.

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar na prospecção de novos clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.000

a partir de R$ 5.000 Faturamento médio mensal: R$ 11.500

R$ 11.500 Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil. O franqueado atua em modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos a partir de casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999

a partir de R$ 5.999 Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Cotafácil

Rede de serviços financeiros que permite operar em qualquer cidade do Brasil. Oferece mais de 200 produtos de crédito e serviços financeiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.997

a partir de R$ 8.997 Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 80 mil

R$ 20 mil a R$ 80 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Freewet

Franquia de serviços automotivos sustentáveis com modelo delivery. Atua com lavagem a seco e estética automotiva, em operação home based.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

a partir de R$ 8.490 Faturamento médio mensal: R$ 7.000

R$ 7.000 Prazo de retorno: 3 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Rede de franquias especializada em turismo e intercâmbio. Modelo de operação digital e home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000

a partir de R$ 9.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Prazo de retorno: 3 meses

Marketing Bag

Franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras.

Investimento inicial: R$ 9.990

R$ 9.990 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 meses

BM Vagas

Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. O franqueado pode atuar em home office, focado em captação de clientes e coordenação dos processos seletivos.

Investimento inicial: a partir de R$ 13.970

a partir de R$ 13.970 Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: a partir de 3 meses

VendaComChat

Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial. Operação 100% online.

Investimento inicial: R$ 14 mil

R$ 14 mil Faturamento médio mensal: R$ 6.400

R$ 6.400 Prazo de retorno: até 3 meses

4Charge

Rede de franquias especializada em totens e carregadores que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na venda de publicidade e gestão dos pontos.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 4.000

R$ 4.000 Prazo de retorno: até 6 meses

AF Seguros

Franquia de seguros focada em proteção patrimonial e geração de renda recorrente. Operação comercial e administrativa pode ser feita em home office.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 100 mil

R$ 50 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 12 a 36 meses

Evolve

Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na prospecção e negociação comercial.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

a partir de R$ 100 mil Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Azul Empréstimo

Rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, consórcios e seguros.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Prime2B

Franquia de marketing digital que apoia PMEs na digitalização e geração de vendas. Modelo enxuto e relacional.

Investimento inicial: R$ 15 mil

R$ 15 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 meses

Legale

Rede de assessoria para vistos. Operação em home office ou coworking.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3,2,1 GO!

Franquia de consultoria em viagens internacionais. Modelo home office.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

Agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+. Operação digital.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

AF Crédito

Franquia de serviços financeiros e promotora de crédito. Modelo de operação enxuto.

Investimento inicial: R$ 29.900

R$ 29.900 Faturamento médio mensal: R$ 600 mil

R$ 600 mil Prazo de retorno: 12 meses

Publicarga

Franquia de mídia em totens de carregamento. Operação home based.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

a partir de R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Santa Carga

Rede de totens de carregamento e mídia. Modelo home based e explicitamente sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 19.900

R$ 19.900 Faturamento médio mensal: R$ 8.316

R$ 8.316 Prazo de retorno: a partir de 8 meses

SprintHub

Plataforma de CRM omnichannel com IA para automação de vendas e atendimento.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 6 meses

Help Digital

Franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas. Operação técnica e comercial enxuta.

Investimento inicial: R$ 27.500

R$ 27.500 Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Solarprime

Rede de energia solar com modelo home based e estrutura comercial remota.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

R$ 75 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Seguralta

Maior rede de franquias de seguros do Brasil. Possui modelo home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Sonhagro

Franquia de soluções financeiras e seguridade voltada ao agronegócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

a partir de R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 33 mil

R$ 33 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Atto Service

Serviços técnicos para portas automáticas. Modelo home based.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

R$ 9 mil Prazo de retorno: a partir de 16 meses

Jan-Pro

Multinacional de limpeza corporativa com modelo administrativo home office.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas 100% digital.

Investimento inicial: a partir de R$ 27 mil

a partir de R$ 27 mil Faturamento médio mensal: R$ 12 mil a R$ 15 mil

R$ 12 mil a R$ 15 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Le Petit Macarons

Boutique de doces com modelo home office e vendas por delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

a partir de R$ 40 mil Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

a partir de R$ 10 mil Prazo de retorno: a partir de 12 meses

CleanNew

Rede de higienização de estofados. Modelo home based com atendimento domiciliar.

Investimento inicial: R$ 59.900

R$ 59.900 Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

R$ 14 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Minimercado autônomo em condomínios, com gestão remota.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Honest Market

Rede de minimercados autônomos 24h, operação sem atendentes.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

Peggô Market

Microfranquia de mercado autônomo.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

a partir de R$ 65 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Market4u

Líder em mercados autônomos na América Latina, com gestão remota.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

a partir de R$ 80 mil Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

R$ 10 mil a R$ 15 mil Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Maria Gasolina Express

Rede de minimercados autônomos gourmet. O franqueado administra o ponto em qualquer horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: média de 22 meses

Vision AI

Primeira franquia de assistentes de IA do Brasil. O franqueado atua na prospecção comercial enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.