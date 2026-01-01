37 franquias baratas para trabalhar sem funcionários a partir de R$ 5.000

Repórter de Negócios
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12h12.
Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 18h09.
O desejo de empreender segue em alta no Brasil, mas o desafio de começar um negócio próprio ainda passa, quase sempre, por duas barreiras: capital inicial limitado e complexidade operacional. É justamente nesse espaço que as microfranquias ganharam protagonismo nos últimos anos. Com investimento mais baixo, modelos testados e suporte estruturado, elas permitem que novos empreendedores entrem no franchising sem precisar construir tudo do zero.
Dentro desse universo, um formato específico vem crescendo rapidamente: franquias que dispensam funcionários fixos. São negócios home based, digitais ou autônomos, nos quais o próprio franqueado atua na prospecção de clientes, na gestão remota da operação ou em visitas pontuais aos pontos de atendimento. A tecnologia substituiu grande parte das estruturas tradicionais de loja e equipe, reduzindo custos e simplificando a rotina.
O movimento acompanha a expansão do setor. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias registrou um faturamento de R$ 76,6 bilhões apenas no terceiro trimestre de 2025, consolidando uma alta de 9,1%.
A seguir, reunimos 37 franquias com investimento inicial a partir de R$ 5.000 que permitem ao empreendedor operar sem funcionários fixos — modelos prontos para começar com estrutura mínima e gestão simplificada.
Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar na prospecção de novos clientes.
Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil. O franqueado atua em modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos a partir de casa.
Rede de serviços financeiros que permite operar em qualquer cidade do Brasil. Oferece mais de 200 produtos de crédito e serviços financeiros.
Franquia de serviços automotivos sustentáveis com modelo delivery. Atua com lavagem a seco e estética automotiva, em operação home based.
Rede de franquias especializada em turismo e intercâmbio. Modelo de operação digital e home office.
Franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras.
Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. O franqueado pode atuar em home office, focado em captação de clientes e coordenação dos processos seletivos.
Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial. Operação 100% online.
Rede de franquias especializada em totens e carregadores que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na venda de publicidade e gestão dos pontos.
Franquia de seguros focada em proteção patrimonial e geração de renda recorrente. Operação comercial e administrativa pode ser feita em home office.
Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na prospecção e negociação comercial.
Rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, consórcios e seguros.
Franquia de marketing digital que apoia PMEs na digitalização e geração de vendas. Modelo enxuto e relacional.
Rede de assessoria para vistos. Operação em home office ou coworking.
Franquia de consultoria em viagens internacionais. Modelo home office.
Agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+. Operação digital.
Franquia de serviços financeiros e promotora de crédito. Modelo de operação enxuto.
Franquia de mídia em totens de carregamento. Operação home based.
Rede de totens de carregamento e mídia. Modelo home based e explicitamente sem funcionários.
Plataforma de CRM omnichannel com IA para automação de vendas e atendimento.
Franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas. Operação técnica e comercial enxuta.
Rede de energia solar com modelo home based e estrutura comercial remota.
Maior rede de franquias de seguros do Brasil. Possui modelo home office.
Franquia de soluções financeiras e seguridade voltada ao agronegócio.
Serviços técnicos para portas automáticas. Modelo home based.
Multinacional de limpeza corporativa com modelo administrativo home office.
Rede de ensino de idiomas 100% digital.
Boutique de doces com modelo home office e vendas por delivery.
Rede de higienização de estofados. Modelo home based com atendimento domiciliar.
Minimercado autônomo em condomínios, com gestão remota.
Rede de minimercados autônomos 24h, operação sem atendentes.
Microfranquia de mercado autônomo.
Líder em mercados autônomos na América Latina, com gestão remota.
Rede de minimercados autônomos gourmet. O franqueado administra o ponto em qualquer horário.
Primeira franquia de assistentes de IA do Brasil. O franqueado atua na prospecção comercial enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.