O Grupo Bittencourt, consultoria para o desenvolvimento, expansão e gestão de redes de negócios e franquias, anunciou nesta quarta-feira,9, os vencedores da sétima edição do prêmio TOP 25 do Franchising Brasileiro.

Alinhado ao tema do evento BConnected, o prêmio reconhece as franqueadoras que se destacaram pela capacidade de promover transformações significativas em seus mercados, impactando positivamente a relação com consumidores, franqueados, comunidades e fornecedores.

De acordo com a CEO Lyana Bittencourt, a ousadia nas empresas, destacada ao longo da programação do evento, vai além da adoção de novas tecnologias, inteligência artificial ou inovações disruptivas.

“Ela se manifesta na capacidade de gerar impacto e escalar negócios por meio da integração efetiva de todos os stakeholders no processo: consumidores, fornecedores, franqueados e a própria comunidade. Isso inclui investimentos em pesquisa e desenvolvimento, educação e o comprometimento com promessas concretas“, diz a executiva.

O processo de seleção do prêmio TOP 25 do Franchising Brasileiro começa com uma pesquisa aberta a todo o mercado de franquias, na qual as empresas compartilham suas práticas e estratégias.

As respostas são avaliadas por um comitê de especialistas que considera o impacto das iniciativas na evolução dos negócios e na adaptação ao cenário competitivo, reconhecendo as que ousaram transformar seus mercados e impactar seus setores. Neste ano, 121 franqueadoras se inscreveram.

Confira, a seguir, os 25 vencedores prêmio TOP 25 do Franchising Brasileiro de 2024:

5àsec Brasil

A 5àsec, maior rede de lavanderias do mundo, lançou a Lavpop, um modelo de autosserviço voltado para jovens e mercados menores, e a IA SDR, que automatiza e personaliza o contato com investidores, aumentando em 50% as reuniões agendadas.

A marca também apoia o desenvolvimento local com iniciativas que capacitam pessoas para o mercado de trabalho e impulsionam o crescimento econômico e social das regiões onde atua, ampliando seu impacto além do setor de lavanderias.

Algar Telecom

A Algar incentiva a inovação entre seus colaboradores por meio iniciativas em seu Centro de Inovação (ICT), que promove hackathons, programas de experimentação e plataformas de ideação e projetos. Com parceiros estratégicos, a empresa realiza missões nacionais e internacionais, eventos conjuntos e testes de novos produtos em colaboração.

No último ano, lançou o modelo de franquias de conversão para pequenos provedores de internet, ampliando seu alcance e impacto no mercado de telecomunicações.

AlphaGraphics

Inovou ao oferecer a plataforma de design agOnline Desygner, proporcionando personalização e consistência na comunicação das marcas franqueadas. Isso elevou a qualidade do suporte aos seus franqueados, oferecendo uma solução personalizada e intuitiva para a criação de peças de marketing local.

A plataforma já conta com mais de 5.000 usuários ativos no Brasil e oferece uma cobrança descentralizada e recorrente, garantindo flexibilidade na adaptação das campanhas de forma individualizada. Essa iniciativa empodera seus franqueados e acelera as vendas das unidades.

Anjos Colchões

A Anjos Colchões tem implementado novas estratégias para impulsionar os resultados da rede. Com o lançamento do programa Vendas por Indicação (VPI), a empresa transforma clientes satisfeitos em promotores da marca por meio de uma plataforma tecnológica que integra lojas físicas e canais digitais, permitindo que as indicações sejam monitoradas e recompensadas de maneira eficiente.

Isso cria um ciclo virtuoso de confiança e recomendação tanto entre clientes quanto franqueados, o que aumentou significativamente as vendas, mas também fortaleceu o engajamento e a fidelização de clientes e parceiros, estabelecendo um novo padrão de relacionamento na rede.

Arezzo

A Arezzo tem fortalecido a relação com seus franqueados ao revisar seu modelo de suporte, criando novas áreas e ferramentas que melhoram a operação das lojas. A rede de franquias registrou crescimento de receita, impulsionada por estratégias de transformação digital e integração dos canais de venda.

A Arezzo investe em omnicanalidade e ferramentas de CRM para aprimorar a experiência do cliente, além de plataformas digitais que facilitam a gestão de pedidos e o controle de estoque, otimizando a eficiência operacional das franquias.

Calçados Bibi

A Bibi foi pioneira ao desenvolver produtos fisiológicos e atóxicos, promovendo o crescimento saudável das crianças. Com o programa "Ninho de Inovação", que funciona como um laboratório de inovação contínua com contribuições dos colaboradores, franqueados e fornecedores, a Bibi é a primeira calçadista a receber o Selo Diamante de Sustentabilidade, reafirmando seu compromisso com práticas ambientais, sociais e econômicas responsáveis, alinhadas à Agenda 2030 da ONU.

Casa Bauducco

A Bauducco destaca-se pela inovação no setor alimentício e de franchising, com formatos de loja como Casa Bauducco, Bauducco Loja e Bauducco Fermentação Natural. A ousadia na internacionalização levou a mais de 70 mil pontos de venda e a uma planta em Miami desde 2018.

No Brasil, investe em estratégias digitais e omnichannel, como e-commerce e parcerias com marketplaces. Focada em sustentabilidade, adota práticas de ESG e busca aumentar o uso de embalagens sustentáveis, favorecendo o sucesso e a estabilidade das operações franqueadas.

CNA Idiomas

O CNA expandiu seu portfólio com a criação da holding CNA+, que reúne não apenas a rede de idiomas, mas também a marca Ctrl+Play, focada em tecnologia e inovação, com cursos de programação, robótica e inteligência artificial. A rede possui uma oferta ampla de modelos de franquia — incluindo microfranquias e franquias digitais.

Também oferece para a rede o CNA Conecta, que permite a formação de turmas compartilhadas em todo o Brasil e o uso de Inteligência Artificial para atendimento ao franqueado. O CNA tem se tornado um hub de educação que vai além do ensino de idiomas, promovendo um crescimento sustentável e colaborativo para seus franqueados.

Criamigos

A marca tem desenvolvido novos formatos de expansão para alcançar novos mercados e tornar suas operações mais acessíveis em diferentes regiões do país. O modelo de negócios é baseado na personalização e na interação 1 a 1 com o consumidor em ambientes que proporcionam experiência e encantamento.

Um movimento importante em 2024 foi a inauguração de um hotel temático em Gramado, ampliando o conceito de experiência para além das lojas e oferecendo um ambiente imersivo pensado para toda a família.

Grupo Boticário

O Grupo Boticário adota ações inovadoras e ousadas para apoiar seus franqueados, como o modelo de atendimento "Botileza", que transformou a experiência nas lojas com foco em personalização e encantamento, elevando o NPS e a satisfação dos consumidores. O programa IAF, com indicadores de digitalização, ESG e inovação, incentiva o desempenho dos franqueados com suporte contínuo e reconhecimento.

A inovação transversal, que integra logística, tecnologia e finanças, permite que as compras online sejam retiradas em lojas físicas, destacando a eficiência na gestão de estoques.

Grupo Ri Happy

A Ri Happy, líder no setor de brinquedos, está transformando suas lojas em centros de entretenimento para toda a família, oferecendo experiências além da venda de produtos. A rede está focada em expandir para cidades menores e implementando tecnologias como pagamento via mobile e integração omnichannel. Recentemente, a empresa anunciou 10 mil bolsas para um bootcamp de tecnologia.

Além disso, a Ri Happy investe em retail media, utilizando suas lojas e canais digitais para promover marcas e produtos, criando novas fontes de receita e aumentando a visibilidade dos parceiros.

Home Angels

A rede foi pioneira ao implementar telemedicina para franqueados, clientes e também para mais de 5.000 cuidadores, demonstrando um cuidado integral com todos os stakeholders.

Além disso, lançou o primeiro curso gratuito de cuidadores de idosos, democratizando o acesso ao conhecimento, independentemente de fazerem parte da rede. Desenvolveu ainda programas de fidelidade em parcerias estratégicas com o mercado, demonstrando seu compromisso com a qualidade e a inovação no cuidado com idosos.

Kopenhagen

Com um modelo de negócios diversificado, que inclui quiosques e formatos de menor investimento inicial, a empresa investe em uma experiência omnichannel integrada e no Kop Club, um clube de fidelidade que conta com mais de 4 milhões de clientes ativos, promovendo a recorrência de compra e aprofundando o conhecimento sobre o comportamento do consumidor. Os dados coletados são utilizados para fortalecer o relacionamento com os clientes e impulsionar as vendas na rede.

Além disso, uma operação logística eficiente, aliada à fábrica própria, assegura o abastecimento contínuo dos produtos, evitando rupturas nas unidades.

Limpidus

A Limpidus foi pioneira no Brasil ao criar o Programa GreenClean, voltado para a limpeza sustentável e alinhado às práticas de ESG. A empresa utiliza tecnologias como sensores para monitorar o fluxo de pessoas em tempo real, permitindo ajustar a limpeza conforme a necessidade e evitar desperdícios.

Além disso, usa QR codes e registros digitais para acompanhar a execução das tarefas e inspecionar a qualidade dos serviços, oferecendo um controle mais preciso e transparente das operações.

Maria Brasileira Franchising

Em 2024, a Maria Brasileira se destacou pela promoção da primeira Convenção Nacional de Profissionais de Limpeza, um evento que incluiu esse público essencial na rede, mostrando o compromisso com o envolvimento de toda a cadeia de stakeholders.

Além disso, a franqueadora lançou um aplicativo de vendas que transformou a experiência de compra e impulsionou o faturamento da rede, consolidando-se como pioneira no setor. Essas iniciativas, aliadas a projetos sociais como o treinamento de profissionais em parceria com prefeituras e a atuação da ONG Olhar de Maria, reforçam a cultura de humanização e inovação, fortalecendo a sustentabilidade do negócio.

McDonald’s

O McDonald's se destaca por sua liderança em inovação no setor de fast-food, implementando tecnologias emergentes como o sistema "Ready On Arrival" e demonstrando um forte compromisso com a sustentabilidade. A marca busca utilizar 100% de embalagens sustentáveis até 2025 e adota práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Com um modelo de negócios sólido e suporte robusto aos franqueados, a franqueadora combina qualidade, responsabilidade social e um histórico de sucesso, oferecendo uma proposta de valor que beneficia todo o sistema.

Natura

Com uma forte presença comunitária, a marca gera impacto positivo nas regiões onde atua e realiza pesquisas contínuas com seus clientes para melhorar operações e aprimorar a experiência de consumo. A empresa também criou um fundo de investimento para apoiar startups voltadas à sustentabilidade e novas tecnologias, além de ingressar no setor de serviços de beleza com uma plataforma própria que oferece tratamentos a domicílio e em empresas.

Essa iniciativa fomentou o surgimento de uma nova geração de empreendedoras e empresárias no setor de beleza, ao estabelecer uma rede de franquias exclusiva para as consultoras de venda direta. A marca mantém um relacionamento sólido com seus stakeholders, combinando excelência operacional com um compromisso firme com práticas sustentáveis.

Nutty Bavarian

A Nutty Bavarian se destaca no mercado de microfranquias de alimentação por seu modelo acessível e flexível, ideal para novos empreendedores. A marca oferece formatos variados, como quiosques, franquias móveis e operações combinadas, além de inovações e colaborações com marcas de setores sinérgicos.

A flagship da marca expõe seu portfólio completo, além de atender a jornada do consumidor de forma integrada e fluida. A empresa investe em práticas sustentáveis, com painéis solares e produtos eco-design. Com estratégias de marketing diversificadas, suporte contínuo e treinamentos, proporciona operações eficientes e rentáveis.

RE/MAX

A RE/MAX incentiva a ousadia apoiando projetos e promovendo eventos como hackathons. Para os franqueados, oferece autogestão no uso do fundo de marketing e promove a colaboração entre regionais, além de proporcionar experiências personalizadas aos clientes, como realidade virtual em eventos de open house.

Em 2024, firmou uma parceria estratégica com a OLX para aumentar a visibilidade e o suporte aos franqueados, incluindo ferramentas de inteligência e gestão. Com presença em mais de 110 países, facilita o intercâmbio internacional de boas práticas e estratégias, fortalecendo a rede globalmente.

Sodiê

A Sodiê se destaca no mercado de franquias de alimentação com modelos variados, como lojas tradicionais, quiosques e franquias móveis. A marca atua com franqueados individuais, multifranqueados e master franqueados, oferecendo um amplo portfólio de produtos e serviços exclusivos. Recentemente, lançou uma linha de produtos para pets e collabs para aproximação com o consumidor de diferentes nichos.

Além disso, a marca traduz a regionalidade da cultura local onde as lojas estão instaladas, com a adaptação de produtos e sabores. Com atuação omnichannel, a empresa demonstra seu foco em inovação e diversificação de negócios. A Sodiê mantém seu compromisso com qualidade e expansão contínua.

Sorridents

A Sorridents promove inovação contínua e proximidade com seus stakeholders. Oferece treinamentos e visitas técnicas a colaboradores em empresas de tecnologia e sessões de mentoria para franqueados com a liderança da rede. Mantém uma relação próxima com fornecedores por meio de encontros técnicos e científicos e utiliza pesquisas de satisfação para aprimorar a experiência dos clientes.

Em 2023-2024, implementou o programa "Planner Todo Dia", com ações diárias para otimizar resultados, e o "RoadShow", um time itinerante focado em potencializar as vendas das unidades franqueadas.

Stone

A Stone se destacou em 2023 e 2024 por otimizar o tempo de atendimento aos clientes, oferecendo suporte personalizado em até 5 segundos. Em projetos sociais, capacitou milhares de empreendedores e alunos por meio do financiamento de seus estudos. Captou recursos para antecipação de recebíveis voltados a MPEs lideradas por mulheres ou em regiões de baixa renda.

Além disso, lançou o StoneLab na PUC-Rio para fomentar a inovação e implementou um novo modelo de estrutura na franqueadora, impulsionando o crescimento e a retenção de talentos.

Supera Ginástica para o Cérebro

Rede de franquias dedicada à estimulação cognitiva, desenvolvendo habilidades como memória, raciocínio e criatividade em pessoas de todas as idades. A SUPERA, em colaboração com a USP, está concluindo uma pesquisa científica de 24 meses com 180 idosos, focada nos benefícios da estimulação cognitiva.

O estudo busca comprovar como a metodologia da SUPERA, que trabalha habilidades como memória e raciocínio, pode impactar positivamente a qualidade de vida dos participantes.

Os resultados preliminares são promissores e a pesquisa será publicada em revistas científicas nacionais e internacionais até o final do ano, reforçando o reconhecimento da marca globalmente e destacando a eficácia de sua abordagem inovadora.

Tintas MC

A Tintas MC se destaca no mercado por sua ousadia e capacidade de inovação. Em 2023, a marca lançou sua própria linha de tintas, desenvolvida com a colaboração de mais de 20 fabricantes nacionais e internacionais, garantindo produtos de alta qualidade que aumentam a margem de lucro dos franqueados.

Paralelamente, a empresa apresentou o aplicativo TOC TOC, um marketplace que conecta clientes a profissionais de pintura para serviços residenciais e comerciais, simplificando o processo de contratação e atendendo a uma necessidade crítica de quem está construindo ou reformando.

Usaflex

A Usaflex tem focado na otimização das operações e gestão de estoques para garantir uma maior eficiência nas lojas franqueadas.

A empresa implementou um sistema de reposição automática "par a par" para seus best-sellers, que otimiza o estoque, reduz custos logísticos e garante a disponibilidade dos itens mais vendidos, melhorando o fluxo de caixa e a variedade de produtos na loja.

Também lançou um novo modelo de quiosque com investimento reduzido e foco em maior capilaridade.