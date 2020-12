MacKenzie Scott, ex de Jeff Bezos, doa US$ 4 bilhões em 4 meses

A mulher mais rica do mundo, MacKenzie Scott, anunciou recentemente que doou US$ 4,2 bilhões para ajudar organizações filantrópicas a combater as perdas geradas durante a pandemia. Em um post feito na plataforma de blogs Medium, ela afirma que a ideia surgiu em julho, logo depois de anunciar os resultados das doações realizadas por ela em 2019, cerca de US$ 1,7 bilhão.

Para selecionar as entidades que receberam as doações em 2020, ela afirma que pediu a ajuda de uma equipe de consultores, que trabalharam para encontrar organizações de diferentes tipos e que atuassem principalmente em temas como desigualdade racial, altas taxas de pobreza e fornecimento de alimentos.

Ao todo, ela contribuiu com 384 entidades norte-americanas em todos os 50 estados, além de Porto Rico.

Em seu post, ela ainda defende a necessidade de doações durante a pandemia, citando o contraste social que fez com que bilionários se tornassem ainda mais ricos nesse período.

Só no Brasil, um estudo da ONG Oxfam afirma que o patrimônio das pessoas com mais de um bilhão de reais em patrimônio aumentou US$ 34 bilhões em 2020.

Atualmente, MacKenzie Scott tem um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 60 bilhões. No ano passado, seu divórcio do bilionário Jeff Bezos foi um tema amplamente comentado — especialmente pelo tamanho da fortuna do fundador da Amazon.

O divórcio foi concluído em julho de 2019, com um acordo de US$ 38 bilhões.