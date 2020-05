Lufthansa retomará voos para 20 destinos a partir de meados de junho

A Lufthansa, que está conversando com o governo alemão sobre um resgate de 9 bilhões de euros, retomará voos para 20 destinos a partir de meados de junho, disse uma porta-voz neste domingo.

Os destinos incluem Mallorca, Creta, Rodes, Faro, Veneza, Ibiza e Málaga, disse a porta-voz, acrescentando que os voos partiriam do principal centro da companhia aérea em Frankfurt.

Outros destinos serão revelados no final da próxima semana.

A expansão do malha aérea da companhia ocorre menos de duas semanas após a Lufthansa apresentar planos para retomar os voos para destinos como Los Angeles, Toronto e Mumbai a partir de junho, quando começa a restaurar negócios que foram praticamente fechados pela crise do coronavírus.

A companhia aérea disse na quinta-feira que estava em negociações avançadas com o governo alemão sobre ceder uma participação de 20% em troca da injeção de dinheiro. O Bild am Sonntag, sem citar fontes, disse que o empréstimo teria que ser reembolsado no final de 2023.

Em entrevista à emissora pública ZDF neste domingo, o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, disse que a Lufthansa teria que pagar o empréstimo assim que obtivesse lucro novamente. “Isso pode levar alguns anos. Ninguém sabe com antecedência”, disse.