LG lugar de gente e iFood Benefícios se unem para transformar a experiência dos clientes

A fim de acelerar a transformação do mercado brasileiro de benefícios, conhecido especialmente por ofertas como os vales refeição e alimentação, LG lugar de gente, maior HR Tech do Brasil, escolheu o iFood Benefícios, solução do iFood, como novo parceiro para a sua plataforma de gestão de Capital Humano. A iniciativa tem como objetivo garantir uma experiência mais flexível e completa aos clientes, atendendo à crescente demanda do setor.

“Somos um player bastante conhecido por soluções de tecnologia para RH, por isso, pesquisamos o mercado e conversamos com nossos clientes por mais de um ano para tomar a decisão de realizar a parceria com o iFood Benefícios. Analisamos tanto questões de tecnologia quanto de ofertas e experiência para o colaborador. As empresas investem valores significativos em benefícios. Portanto, cabe a nós garantirmos a entrega da melhor experiência para cada indivíduo”, conta Felipe Azevedo, CEO da LG lugar de gente, empresa que atualmente gerencia mais de 2,5 milhões de profissionais em mais de 2,3 mil empresas no país.

O iFood Benefícios vem se destacando como uma das soluções que mais crescem entre os clientes que buscam condições vantajosas para sua empresa e, principalmente, seus colaboradores. Só em 2024, a ferramenta ampliou sua base de 400 mil usuários ativos mensais, em março, para 650 mil em setembro. Entre seus clientes, figuram a Ambev, CVC e Grupo Algar.

Com uma proposta de valor diferenciada, a empresa oferece taxa zero de contratação, facilidade no processo de administração, emissão e envio do cartão para as empresas contratantes, além de uma ampla adesão por companhias de diferentes portes — tópicos que atraem novos usuários e que também chamaram a atenção da LG lugar de gente.

“Desde a criação do iFood Benefícios, pensamos em um negócio para auxiliar o ecossistema. Tanto o colaborador que utiliza o benefício no seu dia a dia quanto os estabelecimentos que oferecem esses serviços e as empresas que entregam essa experiência a seus funcionários. Nossa meta era ter um produto democrático. Hoje, o nosso cartão é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos físicos e mais de 380 mil no aplicativo do iFood, o que mostra que conseguimos construir um produto acessível”, analisa Arthur Freitas, diretor-geral do iFood Benefícios.

Fit tecnológico

De acordo com Azevedo, as pesquisas da LG lugar de gente também destacaram a tecnologia oferecida pelo novo parceiro. Para o CEO da LG, com o iFood Benefícios “rolou um fit tecnológico” que atendeu às expectativas da maior HR Tech brasileira.

Com a parceria, a LG passa a integrar as soluções do iFood Benefícios diretamente em sua plataforma de gestão. Assim, além dos produtos já disponíveis na ferramenta, como folha de pagamentos e gestão de talentos, as equipes de gestão de pessoas agora também conseguem contratar o iFood Benefícios de forma simplificada.

Freitas destaca que essa integração facilitada entre os serviços só foi possível porque as duas empresas possuem um nível de maturidade tecnológica e inovação semelhante. “De forma simplificada, esse é um processo bastante técnico, no qual precisamos conectar os serviços com a plataforma de benefícios. Essas conexões, trocas e distribuição de informações envolvem códigos ainda mais complexos. Sem um nível semelhante de maturidade digital, essa integração seria muito mais complicada”, explica o executivo.

Mais satisfação

Para as empresas, a integração traz um avanço significativo, já que as áreas de RH passam a contar com um processo automatizado e eficiente, que reflete em economia de tempo e recursos. Tudo isso sem custos adicionais de manutenção para as empresas.

Além da simplificação dos processos de gestão de benefícios, a oferta de um benefício atrativo e moderno, como o vale-refeição e vale-alimentação do iFood Benefícios, contribui para a atração e retenção de talentos. Já para os colaboradores, a experiência mais personalizada garante autonomia, inovação, segurança e conveniência.

“A parceria com iFood Benefícios nos trouxe uma gestão eficiente de compra e distribuição dos valores, satisfação dos colaboradores quanto à utilização dos benefícios, diversificação de redes credenciadas e suporte atencioso. Estamos satisfeitos com os resultados entregues”, destaca Cleyderson Silva, coordenador de DP e Benefícios da MV Sistemas (Maida Haptech), uma das empresas que estão no portfólio da LG lugar de gente.

Expansão estratégica

Neste cenário dinâmico do mercado, a parceria também faz parte de uma movimentação estratégica, que tem expectativa de um crescimento acelerado, com vantagens para ambas as empresas e seus clientes. Segundo Azevedo, com a integração das soluções do iFood Benefícios, a LG passa a oferecer uma experiência mais completa e personalizada aos clientes — o que é mais um atrativo para que empresas de todo o país queiram estar sob a gestão de recursos da companhia. "Estamos criando o maior ecossistema de benefícios do Brasil. Em breve, teremos mais novidades!", afirma Azevedo.

Já para o iFood Benefícios, a marca passa a oferecer a possibilidade de contratação de seus serviços a um número bastante significativo de clientes. “A LG é uma companhia muito importante no cenário brasileiro, especialmente em termos de números e relevância das empresas que ela atende. Então, para nós, essa é uma vitrine para sermos vistos e nos conectarmos com as empresas clientes da LG lugar de gente”, avalia Freitas.

Os executivos concordam que a parceria também terá um papel importante nas estratégias de negócios das empresas em 2025. “Acreditamos que, em 2025, até 10% da base de usuários da LG passe a contratar o iFood Benefícios e estamos falando de cerca de 250 mil usuários”, finaliza Freitas.