Por que o iFood Benefícios é uma das mais atrativas plataformas de benefícios corporativos do país?

Flexibilidade é a palavra-chave no mercado de trabalho atualmente. Estratégia-chave para as empresas na retenção de talentos e na promoção da qualidade de vida dos funcionários, a questão hoje não se limita mais ao local ou ao horário de expediente, mas também aos benefícios corporativos.

Oferecer mais autonomia para o colaborador gerenciar seus complementos à remuneração, com segurança jurídica, é uma tendência mundial. Conforme a pesquisa Tendências e Perspectivas do Trabalho (2023) realizada pela Page Outsourcing e que contou com mais de 10 mil profissionais de cinco países da América Latina, 81% das pessoas gostariam de ter ou já possuem um benefício destinado à flexibilidade. Aqui no Brasil, com a marca iFood Benefícios, o iFood vem investindo fortemente nessa abordagem e desponta como uma empresa brasileira de tecnologia referência no mercado.

O modelo inovador dessa vertical de negócio da maior foodtech da América Latina é visto atualmente pelos departamentos de RH como um dos melhores pacotes de vantagens para o funcionário e para a empresa.

Liberdade de escolha para o colaborador

O cartão iFood Benefícios é do tipo multibenefícios – todos os vales em um único cartão – e se sobressai por oferecer maior flexibilidade de uso nos saldos de mobilidade, cultura, educação, home office, saúde e bem-estar, do que as alternativas tradicionais do setor, com o diferencial de oferecer segurança jurídica ao RH.

Além do vale-refeição e vale-alimentação, que podem ou não fazer parte do Programa de Alimentação ao Trabalhador ou PAT, o usuário pode utilizá-lo em outras categorias, conforme as opções contratadas pela empresa, como mobilidade, cultura, educação, home office, saúde e bem-estar, e ainda no próprio delivery da marca.

O empregador disponibiliza no cartão um valor estipulado, que pode ser dividido entre as modalidades contratadas ou mantido na opção Saldo Livre. É usado como um cartão de crédito, mas com pagamento à vista, nos estabelecimentos físicos e online que aceitem a bandeira Elo. Basta passar na função crédito para debitar do saldo.

No caso do Saldo Livre, a liberdade é total: o trabalhador pode utilizar o valor disponível como e quando preferir, para pagar restaurante, mercado, transporte, vestuário, saúde, entretenimento, etc. – sem se restringir a categorias pré-definidas.

App iFood Benefícios: colaborador pode consultar seu saldo, extrato e gasto médio no aplicativo, além de ter acesso a parcerias e descontos exclusivos (Ifood Benefícios/Divulgação)

O cartão com maior cobertura no país

Atualmente, o cartão do iFood Benefícios é o mais aceito no Brasil, em mais de 4 milhões de estabelecimentos, e conta com mais de 320 mil lojas parceiras no aplicativo da marca.

Para tornar a experiência ainda mais diferenciada, o usuário tem acesso gratuito ao Clube iFood, com vantagens que incluem cupons de desconto e entrega gratuita para quem pagar com iFood Benefícios, no app do iFood.

Também é possível contratar o Colab+, pacote de apoio que viabiliza planos de academia, descontos em farmácias, consultas e exames por meio de parcerias do iFood Benefícios com serviços de saúde e bem-estar.

Custo zero, segurança, conformidade com a legislação, tecnologia e mais praticidade para a empresa

Se para o trabalhador a autonomia de uso da solução é atrativa, para as empresas as vantagens do modelo de negócio do iFood Benefícios são inegáveis.

A começar pelo custo zero, sem asteriscos nem letras miúdas: zero taxa de adesão, de administração, de emissão e envio do cartão. A empresa só paga o valor total do iFood Benefícios dos funcionários.

As organizações contam também com uma gestão simples por meio de uma plataforma própria que centraliza todas as informações (cadastro de funcionários, emissão de cartões, pedidos de recarga, consulta de notas fiscais) e ainda oferece segurança jurídica para o RH.

A ferramenta ainda gera relatórios que ajudam a entender o comportamento de uso dos colaboradores para futuras melhorias e facilitam o controle financeiro. Além disso, no Saldo Livre, é um canal prático para presentes de aniversário, bonificações e premiações.

Outro diferencial é que o produto oferece segurança jurídica, estando 100% adequado às diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Sobretudo, o modelo é uma ferramenta valiosa de recursos humanos para o negócio. Ao dar mais praticidade e liberdade de escolha ao funcionário com o iFood Benefícios, a empresa atende às atuais demandas do mercado de trabalho por flexibilidade, aumentando a satisfação, o engajamento e, consequentemente, a produtividade dos seus times.

Para saber mais, acesse beneficios.ifood.com.br.