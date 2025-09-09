Negócios

Amiga do CFO, startup capta R$ 50 milhões para acelerar o fim do "planilhão"

A Kamino oferece uma plataforma de gestão financeira com contas bancárias e cartões corporativos

Gabriel Benevides, Benjamin Gleason, Juliana Strohl, Gonzalo Parejo, Raphael Godoy, Rodrigo Perenha e Guto Fragoso (da esquerda para a direita), da Kamino

Laura Pancini
Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08h00.

A startup de gestão financeira Kamino acaba de anunciar a captação de R$ 54 milhões em uma rodada de investimento. Fundada em 2021, a empresa quer resolver um problema comum nas médias empresas brasileiras: a falta de integração e automação nos processos financeiros.

A ferramenta oferecida pela Kamino integra, em uma única plataforma, software de gestão financeira, contas bancárias e cartões corporativos próprios. A ideia é otimizar tarefas como conciliação bancária, contas a pagar e a receber, e gestão de despesas.

Hoje, mais de 2.000 empresas utilizam a plataforma para simplificar processos financeiros que tradicionalmente dependem de múltiplos sistemas desconectados (ou o famoso "planilhão" do Excel).

Identificar a dor

Antes de fundar a Kamino, Gonçalo Parejo já acumulava mais de 13 anos de experiência empreendedora, com foco em modelos B2B. Natural de Madrid, Parejo se mudou para o Brasil em 2011 e passou por diversas empresas, incluindo a UneTrack, de rastreamento veicular, e a NSC, de software para empresas de médio porte.

Foi com a experiência adquirida nessas empresas que ele percebeu um espaço no mercado: a falta de ferramentas financeiras adequadas para empresas de médio porte no Brasil.

"Nosso foco foi entender as dificuldades reais dessas empresas e como podemos ajudar a resolver seus problemas. Percebi que as ferramentas eram fragmentadas e não resolviam as necessidades dessas empresas de forma completa", afirma Parejo.

Criar a solução

A proposta da Kamino é substituir essa complexidade por uma plataforma única que conecta todos os sistemas financeiros essenciais. Ela integra contas bancárias de diferentes bancos, oferece cartões corporativos próprios e permite que a conciliação bancária seja feita em tempo real, eliminando a necessidade de processos manuais e reduzindo erros.

A plataforma automatiza tarefas rotineiras, como a gestão de contas a pagar e a receber, e permite que os gestores financeiros acompanhem os dados em tempo real, com total controle sobre o fluxo de caixa.

A Kamino também oferece recursos de inteligência artificial para melhorar a análise e a tomada de decisões, algo que, segundo Parejo, ainda é um desafio para muitas empresas de médio porte no Brasil.

Mirar na expansão

Com o aporte de R$ 54 milhões, liderado pelos fundos Flourish Ventures e Quona Capital, a Kamino pretende expandir as operações, adquirir novos clientes e continuar o desenvolvimento da plataforma.

"Com a nova rodada, queremos oferecer mais ferramentas de análise para os CFOs, como previsões de fluxo de caixa, alertas preditivos e insights estratégicos baseados em dados", afirma o CEO.

