Startup francesa Mistral recebe €1,3 bi da holandesa ASML

A gigante holandesa de equipamentos de semicondutores ASML anunciou um investimento de €1,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,53 bilhões) na startup francesa de inteligência artificial Mistral, consolidando uma parceria estratégica entre duas das principais empresas de tecnologia da Europa, em meio a preocupações sobre a dependência das big techs dos EUA.

Fundada em 2023, a Mistral está levantando €1,7 bilhões (cerca de US$ 2 bilhões) em sua rodada de financiamento, com uma avaliação estimada em €12 bilhões (pouco mais de US$ 14 bilhões), incluindo os novos recursos.

Christophe Fouquet, CEO da ASML, destacou que a decisão de investir uma quantia tão significativa reflete a visão de que a IA será uma "tecnologia estratégica", além de um desejo de demonstrar "confiança a longo prazo". A empresa fornece equipamentos essenciais para a produção dos chips avançados necessários para treinar e rodar modelos de IA.

Com esse acordo, a ASML se torna a maior acionista da Mistral, uma das startups mais promissoras da Europa no setor, que já fornece sistemas de IA para várias indústrias, como o setor automotivo, logístico e serviços públicos.

O CEO da Mistral, Arthur Mensch, afirmou que, tanto por razões econômicas quanto estratégicas, é crucial para as empresas europeias reduzirem a dependência da tecnologia dos EUA. No entanto, ambos os CEOs minimizaram a ideia de que a parceria visa fortalecer a soberania tecnológica europeia, apesar das tensões geopolíticas entre EUA e China estarem impactando as operações das duas empresas.

Com mais de 350 funcionários, a Mistral já firmou contratos de alto valor com empresas como o grupo automotivo Stellantis, dono de marcas como Fiat e Chrysler, e a empresa de logística francesa CMA CGM, além de colaborar com outros departamentos governamentais do país.

A Mistral adota uma abordagem focada em parcerias tecnológicas, em contraste com rivais norte-americanas, como a pioneira OpenAI ou a Anthropic, cujo foco são produtos de massa e com avaliações na casa das centenas de bilhões de dólares. Por outro lado, ela enfrenta concorrência crescente de empresas de IA chinesas, como DeepSeek e Alibaba, com suas tecnologias de código aberto.

Expansão da colaboração em IA

Com o acordo, a ASML, que já enfrentou tarifas dos EUA e restrições no fornecimento de equipamentos para a China, busca expandir sua presença no setor de IA, aproveitando a expertise da Mistral para desenvolver novos sistemas de fabricação de chips.

Para a Mistral, a colaboração oferece a chance de aprimorar suas capacidades tecnológicas, principalmente no desenvolvimento de sistemas de IA avançados. A longo prazo, ambas as empresas visam explorar mais oportunidades para conectar as cadeias de valor dos semicondutores e da IA.