Como abrir uma conta bancária no exterior: um passo-a-passo

Em tempos de incerteza econômica e volatilidade cambial, diversificar seus investimentos mantendo parte do patrimônio em dólares é uma estratégia recomendada por especialistas. Ao dolarizar parte de seus ativos, você se protege das oscilações do real e ganha exposição a mercados globais, especialmente o americano, que é o maior do mundo.

Para isso, é necessário abrir uma conta global que permita a conversão e investimentos em moeda estrangeira.

Uma das opções mais acessíveis para brasileiros é a Nomad, uma fintech que oferece uma solução digital para quem deseja abrir uma conta internacional, realizar investimentos nos Estados Unidos e usar serviços financeiros globais.

Com a missão de simplificar essa experiência, a Nomad garante transparência nas taxas e uma plataforma intuitiva.

Como abrir uma conta global na Nomad

Abrir uma conta na Nomad é um processo rápido e sem complicações. Tudo começa com o download do aplicativo disponível para Android na Play Store ou para iOS na App Store. Depois de instalar o app, basta clicar em “Fazer cadastro” e preencher suas informações pessoais. É necessário enviar uma foto de seu documento e uma selfie para confirmar sua identidade. Após o envio dos documentos, o processo de aprovação da conta leva até 1 dia útil. Se algum dado precisar ser reenviado, você receberá uma notificação via app e e-mail. Uma vez aprovado, sua conta Nomad estará pronta para ser utilizada.

O melhor de tudo é que abrir a conta é totalmente gratuito e você faz tudo diretamente pelo celular, sem custos adicionais ou burocracia.

Segurança e confiabilidade

Como a Nomad é uma fintech regulamentada, sua conta corrente é vinculada ao Community Federal Savings Bank, uma instituição americana membro do FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), que assegura os depósitos de clientes em até US$ 250 mil.

Já a conta de investimentos é gerida pela corretora Drivewealth, regulamentada pela FINRA (Autoridade Regulatória da Indústria Financeira Americana) e licenciada pela SEC (Securities and Exchange Commission), órgão responsável por supervisionar o mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos.

Isso garante que seus recursos estão protegidos e que as operações seguem as normas regulatórias de Brasil e Estados Unidos.

Benefícios de uma conta global

Além da praticidade de abrir uma conta global, a Nomad oferece uma série de vantagens para quem quer investir no exterior e dolarizar seu patrimônio.

A fintech permite a conversão de reais para dólares utilizando a cotação comercial do dólar, o que é muito mais vantajoso que a cotação turismo oferecida em muitas corretoras e bancos tradicionais.

Além disso, o câmbio na Nomad vem com IOF de 0,38% para a conta investimento e 1,1% para a conta corrente.

Antes de abrir sua conta global, é importante comparar taxas, serviços e checar a confiabilidade da instituição. Com a Nomad, além de economizar nas taxas, você faz todo o processo com a segurança de uma plataforma regulamentada no Brasil e nos Estados Unidos.

Passo a passo para começar a dolarizar seus investimentos