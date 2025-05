Esses são os quatro erros financeiros mais comuns entre profissionais — saiba quais são e os evite

Erros de gestão financeira são mais comuns do que se imagina entre pequenos empreendedores e donos de negócios em fase inicial — e, muitas vezes, representam o divisor de águas entre o sucesso e o fracasso de uma jornada empresarial.

Profissionais de todas as áreas, especialmente os que desejam liderar, empreender ou ocupar cargos de alta gestão, devem estar atentos a práticas de controle financeiro que garantam a saúde de suas operações e reforcem sua credibilidade no mercado.

A seguir, estão os erros mais comuns — e evitáveis — cometidos por empreendedores em início de jornada:

1. Subestimar os custos iniciais

Uma das falhas mais recorrentes é planejar apenas os custos visíveis — como aluguel, salários e insumos — e ignorar os menos óbvios, porém essenciais. Despesas com licenças, seguros, marketing e manutenção podem ser esquecidas no cálculo inicial e gerar buracos inesperados no orçamento.

A recomendação de especialistas é acrescentar uma margem de segurança entre 10% e 20% sobre os custos projetados. Essa reserva pode ser a diferença entre manter o negócio em próspero ou ser surpreendido por um contratempo inesperado.

Domine as habilidades que você precisa desenvolver para dominar finanças. Impulsione negócios com o treinamento em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul e garanta seu certificado; clique aqui e saiba mais

2. Misturar finanças pessoais e empresariais

Usar a conta pessoal para pagar boletos da empresa — ou vice-versa — pode parecer inofensivo, mas rapidamente se transforma em um problema.

A orientação é clara: separar completamente as contas bancárias e os cartões de crédito da pessoa física e da empresa.

3. Ignorar o fluxo de caixa

Mesmo empresas que registram lucro mensal podem quebrar se não acompanharem de perto o fluxo de caixa. Entradas e saídas de dinheiro acontecem em ritmos distintos — e, sem capital de giro suficiente, o negócio pode ficar sem recursos para obrigações básicas.

Aprenda as principais ferramentas e os termos financeiros que vão estar presentes no seu dia a dia a partir de agora com esse treinamento com 4 aulas sobre Finanças Corporativas, com direito a um certificado de participação da EXAME + Saint Paul; garanta sua vaga por apenas R$ 37

É fundamental manter controle constante sobre o caixa, com projeções realistas e atualização frequente.

4. Falta de planejamento tributário

A ausência de uma reserva para impostos é um dos erros mais graves — e caros — que um empreendedor pode cometer. Ignorar essa obrigação pode gerar multas, juros e até restrições legais.

Por isso, o ideal é contar com o apoio de um contador experiente desde os primeiros passos.

Quer ser um líder mais bem preparado para as novas demandas do mercado? Confira esse treinamento da EXAME + Saint Paul, com quatro aulas práticas (sendo a última ao vivo) e um certificado de conclusão; clique aqui e garanta sua vaga

Dominar as finanças como vantagem competitiva

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.