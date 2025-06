Joint venture entre Afianci e Union cria estrutura logística inédita para comércio China-Brasil

A logística internacional ainda representa um dos principais desafios para empresas brasileiras que operam com importação ou exportação. Custos elevados, prazos imprevisíveis e falta de transparência comprometem a competitividade do setor. De acordo com o Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), o custo logístico total no Brasil correspondeu a 18,4% do PIB em 2023 — um dos índices mais altos do mundo.

Nas relações comerciais com a China, maior parceira do Brasil, o cenário se torna ainda mais complexo, sobretudo pela dependência de operadores terceirizados e pela falta de integração entre as pontas da operação.

Para enfrentar essa lacuna estrutural, a Afianci Global Networking firmou uma joint venture com a Union Logistics, uma das maiores operadoras logísticas da China, que atende empresas como BYD e Ford. A parceria marca uma operação inédita no mercado brasileiro, com execução própria em território chinês e coordenação direta no Brasil.

Pela primeira vez, uma empresa nacional de comércio exterior passa a contar com estrutura física própria de armazenagem e transporte multimodal em território chinês — com centros logísticos em Xangai, Shenzhen e Nanchang, conectados aos principais corredores logísticos do país. Essa base operacional oferece mais previsibilidade sobre prazos, controle de custos e padronização de processos, representando um avanço estratégico para empresas brasileiras que atuam com o mercado asiático.

“A união permite que empresas brasileiras tenham acesso a uma solução logística com mais controle, menor lead time e alta confiabilidade — um salto estrutural para quem depende de insumos e produtos vindos do maior parceiro comercial do Brasil”, afirma Radamés Parmeggiani, CEO da Afianci.

A nova operação estabelece uma base sob gestão técnica direta da Afianci, com integração entre modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. A meta, segundo Parmeggiani, é movimentar R$ 1 bilhão em transações comerciais entre os dois países nos próximos 12 meses. Com mais de 170 mil m² em armazéns e uma frota de 2 mil veículos próprios, a estrutura da Union Logistics passa a atender clientes da Afianci, ampliando o nível de serviço e a capacidade de negociação com fornecedores na origem.

Estratégia internacional com execução local

A Afianci está presente na China desde 2014, com escritórios próprios e equipe bilíngue em Xangai e Shenzhen. Essa presença estratégica proporciona à indústria brasileira acesso direto a fornecedores asiáticos, com suporte técnico especializado ao longo de toda a cadeia logística internacional. Além da operação na China, a empresa também mantém unidades nos Estados Unidos e em Hong Kong, fortalecendo sua atuação global e conectando os principais polos de comércio exterior ao mercado brasileiro.

No Brasil, a Afianci atua como um ecossistema full service em comércio exterior, oferecendo soluções especializadas em inteligência de mercado internacional, strategic sourcing, desembaraço aduaneiro, logística internacional e operações de importação por conta e ordem ou por encomenda.

Transformando logística em vantagem competitiva

A nova plataforma marca o início de uma etapa mais madura no comércio exterior brasileiro. Mais do que uma solução logística, trata-se de uma infraestrutura inteligente e integrada — desenhada para gerar escala e competitividade para empresas que atuam com cadeias produtivas globais.

Indústrias com múltiplos fornecedores na China passam a contar com um fluxo de abastecimento contínuo para suas operações no Brasil. A possibilidade de reunir, armazenar e consolidar cargas diretamente na origem, com acompanhamento técnico especializado, contribui para a redução de custos, a otimização do espaço e o aumento da produtividade ao longo da cadeia de suprimentos.

Os embarques passam a seguir janelas fixas de saída, com datas programadas para envio das mercadorias — o que reduz atrasos e aumenta a previsibilidade logística. Toda a operação é monitorada com indicadores de desempenho como o OTIF (sigla em inglês para “entrega no prazo e na quantidade correta”) e eficiência por contêiner, que permitem avaliar pontualidade, qualidade das entregas e aproveitamento de carga.

Outro diferencial está na tecnologia aplicada. A Union Logistics opera com um dos sistemas de gerenciamento de armazéns mais avançados do mercado, o WMS (Warehouse Management System), totalmente integrado às plataformas digitais da Afianci e dos clientes. Esse sistema gerencia o fluxo de entrada, armazenagem e saída de produtos, garantindo rastreabilidade, agilidade e controle total da operação.

“O encontro dessas duas forças viabiliza uma entrega que o mercado brasileiro até então não conhecia: logística industrial integrada, sob controle técnico total, desde a fábrica na China até o chão da planta no Brasil”, conclui Parmeggiani.