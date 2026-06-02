Aos 15 anos, eles criaram negócio de jardinagem com cortador emprestado e hoje faturam US$ 560 mil

O sucesso no empreendedorismo e a escalabilidade de uma empresa não dependem de grandes aportes iniciais de capital, mas sim da eficiência na alocação de recursos e da capacidade de estruturar fluxos de caixa saudáveis desde o primeiro dia. Quem materializa essa tese são os jovens Anthony Heathco e Colton Roush, cofundadores da Roadkill Lawncare & Landscaping.

Aos 15 anos, motivados pelo desejo comum de conquistar a independência financeira na adolescência, os amigos começaram a realizar serviços manuais de jardinagem no Colorado.

Utilizando ferramentas básicas e um cortador de grama emprestado, eles atendiam clientes locais após o horário escolar, gerando um faturamento inicial que oscilava entre US$ 5.000 e US$ 10.000 por ano. Os fundadores defendem que o setor de serviços essenciais oferece uma barreira sólida contra as oscilações do mercado tradicional, desde que haja foco em qualidade.

“Este é um setor de trabalho braçal, não são histórias de sucesso instantâneo que você vê online. É preciso tempo para construir reputação”, afirmou Roush.

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Como eles começou?

A transição de um simples trabalho paralelo para uma estrutura empresarial madura ocorreu logo após a formatura do ensino médio. Incentivados por um de seus primeiros clientes fixos, os jovens decidiram formalizar a Roadkill e mapear o potencial de precificação de projetos mais complexos e de maior valor agregado.

No primeiro ano de operação oficial, o faturamento saltou para US$ 20,000. No período seguinte, ao abandonarem de vez outros empregos secundários para focar 100% na expansão da marca, a receita disparou para US$ 120.000 e, posteriormente, rompeu a barreira dos US$ 350.000.

Com a consolidação de uma carteira de clientes de alto padrão, a empresa atingiu a marca de US$ 560.000 em receita anual e projeta alcançar US$ 700.000.

Alavancagem financeira e decisões estratégicas

O ponto de inflexão no crescimento da Roadkill foi uma decisão cirúrgica de finanças corporativas relacionada à gestão de ativos operacionais.

Ao acumularem US$ 40.000 em caixa para comprar uma minicarregadeira Bobcat à vista, os sócios foram orientados por especialistas de mercado a mudar a estratégia de alocação de capital. Quando uma empresa opta por financiar maquinário pesado através de linhas de crédito com taxa zero de juros, ela preserva sua liquidez imediata para reinvestir no giro do negócio, reduzindo o tempo de execução dos projetos de semanas para dias.

Essa inteligência na gestão de Capex (despesas de capital) permitiu que a dupla expandisse a frota de caminhões e equipamentos sem sufocar o fluxo de caixa. Além disso, os sócios adotaram uma política rígida de retenção de dividendos: mantiveram retiradas salariais fixas e enxutas para reinvestir quase a totalidade do lucro líquido na operação.

Esse modelo financeiro disciplinado permitiu sustentar um time de oito funcionários em tempo integral e competir diretamente com empreiteiras tradicionais da região.

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