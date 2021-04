J&F Investimentos tem novo presidente

A J&F Investimentos tem um novo presidente: o executivo Aguinaldo Gomes Ramos Filho. Ele deve substituir José Antonio Batista Costa, que seguirá no comando do PicPay, empresa do grupo focada em finanças.

Aguinaldo Filho é sobrinho de Joesley e Wesley Batista e tem nove anos de experiência no grupo J&F. Até fevereiro, foi por três anos diretor presidente da Eldorado Brasil Celulose. Antes disso, trabalhou por seis anos na JBS, onde ocupou os cargos de presidente no Uruguai e no Paraguai.

O executivo recém-chegado será responsável pela gestão de um portfólio diversificado de investimentos, que inclui 264 mil colaboradores no mundo e R$ 276 bilhões em receita líquida em 2020.