GPA antecipa meta ESG com 51% menos emissões de carbono e 100% de energia no Mercado Livre

O Grupo Pão de Açúcar, um dos maiores varejistas do Brasil, alcançou 100% de suas operações de média tensão provenientes de outras fontes de energia renovável e reduziu em 51% as emissões de escopos 1 e 2 de carbono, comparado ao ano base de 2015.

Os dados, divulgados no Relatório Anual e de Sustentabilidade publicado em abril, refletem a evolução ano a ano em suas ações, dão transparência e mostram o impacto real no ambiente de negócios brasileiro. O Grupo, que opera mais de 700 lojas e emprega mais de 39 mil pessoas no país por meio de marcas como Pão de Açúcar e Extra Mercado, tem a sustentabilidade no centro de sua estratégia de negócio.

“Com a consolidação do processo de turnaround da Companhia, nossa estratégia segue com base em seis pilares, e entre eles está ESG e Cultura. O respeito com o alimento, com o meio ambiente e com as pessoas é parte integrante e indissociável de nosso crescimento e evolução. Nossa estratégia permeia todas as áreas, trazendo mais conexão com nosso negócio e alcançando, inclusive, nossos clientes e fornecedores”, afirma Erika Petri, diretora-executiva de Sustentabilidade, Recursos Humanos e Comunicação.

Metas públicas e impacto mensurável

Além de reduzir metade de suas emissões desde 2015, o GPA estabeleceu novas metas públicas de longo prazo: reduzir 70% das emissões de gases de efeito estufa até 2040 (sendo 60% até 2030). Em 2024, a empresa já havia registrado queda de 6,9% nas emissões dos escopos 1 e 2 em relação ao ano anterior — resultado de investimentos em sistemas de refrigeração mais eficientes, retrofits de casas de máquina e uso de energia renovável.

E as metas ESG não são iniciativas isoladas. Elas compõem diretrizes de atuação no combate às mudanças climáticas, na promoção da diversidade, equidade e inclusão, de cadeias de valor responsáveis, de impacto social e de ética e transparência. A evolução dessas metas é monitorada por indicadores reconhecidos internacionalmente, como as normas da GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board), além da asseguração externa do relatório por auditoria independente. E parte delas está associada à remuneração variável da liderança e cargos elegíveis, como a redução das emissões de gases de efeito estufa e a presença de mulheres em cargos de liderança.

“A definição de métricas é essencial para medirmos a efetividade de nossas ações e corrigirmos a rota, se necessário. E ter uma meta a alcançar também contribui para o engajamento de toda a Companhia em prol desse objetivo. Ao adotarmos metas unificadas para a remuneração variável, temos tido muito sucesso em nossos resultados, com o envolvimento de todos, desde a alta liderança até quem está na linha de frente do relacionamento com os nossos clientes”, ressalta Petri.

Da cadeia de suprimentos à economia circular

A agenda ambiental também se reflete nas decisões de compras e no relacionamento com fornecedores. Em 2024, 66,9% dos ovos das marcas próprias e exclusivas vendidos foram provenientes de criações livres de gaiolas, e 51,2% das embalagens utilizadas eram recicláveis, reutilizáveis e/ou compostáveis.

O Programa Qualidade desde a Origem (QDO), focado na rastreabilidade de frutas, legumes, ovos e carnes, foi relançado com foco no desenvolvimento de produtores e no reforço das ações de monitoramento de qualidade desde a produção até nossas lojas. Em paralelo, a parceria com a foodtech Food to Save ampliou as ações de combate ao desperdício nas lojas da Companhia, com a venda de sacolas-surpresa de produtos próximos ao vencimento aos clientes. Essa iniciativa se soma ao Programa Parceria contra o Desperdício, projeto mais longevo do GPA, com 30 anos de existência, que faz a doação de frutas, legumes e verduras que estão próprios para o consumo, mas não mais atrativos para a venda para mais de 250 organizações sociais, apoiando na complementação de milhões de refeições.

“O nosso propósito é alimentar sonhos e vidas e o respeito ao alimento está diretamente relacionado a ele. Evitar que itens que podem ir para a mesa dos brasileiros sejam descartados é uma questão social e ambiental, preservando os recursos naturais e levando alimento para quem se encontra em situação de insegurança alimentar”, destaca a diretora.

Diversidade, equidade e inclusão

A sustentabilidade no GPA também é social. A Companhia encerrou 2024 com 49,6% de mulheres em cargos de liderança e mais de 50% de pessoas negras em posições de chefia — avanços que dialogam com os compromissos firmados, em 2024, junto aos movimentos Raça é Prioridade e Elas Lideram do Pacto Global da ONU.

Reforçando o compromisso do desenvolvimento dos talentos dentro da Companhia, os colaboradores contam com uma plataforma online com diversos cursos para 100% do time, a Universidade do Varejo GPA, e ao longo do ano passado foram mais de 689 mil horas de treinamento focados nos mais diversos temas. O GPA também realiza ações direcionadas para a promoção de saúde e bem-estar, com políticas ativas de escuta e acolhimento, promovendo um ambiente de trabalho diverso e seguro.

Sustentabilidade impulsiona o crescimento

Os compromissos da agenda de sustentabilidade seguem como parte do plano de negócios do GPA para o período de 2025 a 2027, estabelecido após a Companhia deixar de ter um controlador definido com a saída do Grupo Casino. Com capital pulverizado e maior autonomia de gestão, a empresa passou a operar com foco em eficiência, rentabilidade e governança — inclusive no que diz respeito à sustentabilidade.

Essa mudança acompanhou a retomada do crescimento de vendas: em 2024, o GPA registrou R$ 20 bilhões de receita bruta, crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior. O e-commerce avançou 18,2%, enquanto as marcas próprias e exclusivas representaram 23% do faturamento, impulsionadas por um consumidor mais atento à saudabilidade e à origem dos produtos.

A expectativa agora é manter o ritmo de evolução dos compromissos assumidos, com transparência e engajamento de toda a cadeia de valor em prol da construção conjunta de uma sociedade mais sustentável e inclusiva.