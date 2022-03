Invenergy começa a operar no Brasil com serviços para parques eólicos

A Invenergy, empresa norte-americana que desenvolve e opera projetos de geração de energia, está ingressando no Brasil com sua divisão de serviços, um mercado que deve crescer conforme as primeiras usinas renováveis instaladas no país envelhecem e passam a necessitar de mais correções para a manutenção de seus níveis de eficiência.

A chegada da Invenergy, já presente em vários países das Américas, Europa e Ásia, ocorre por meio da compra da Alísios, empresa brasileira especializada na operação de parques eólicos e que presta serviços a grandes fabricantes de turbinas.

Renomeada para Invenergy Serviços Brasil, ela continuará com um escopo similar de soluções, como comissionamento de máquinas, operação e manutenção, inspeção, e realização de grandes e pequenos corretivos em aerogeradores.

"Decidimos que o Brasil era uma oportunidade fantástica por duas razões. A primeira é que existe uma enorme capacidade instalada, além de um parque que está envelhecendo. O segmento que estamos, que é o de serviços, verá oportunidades", disse à Reuters o vice-presidente sênior da companhia, John Majewski.

Um estudo da Empresa de Pesquisa Energética publicado em 2021 mostrou que, em 2030, mais de 50 empreendimentos eólicos terão ultrapassado 20 anos de atividade. Com suas usinas chegando próximas à vida útil, muitos empreendedores começam a buscar formas de aumentar a disponibilidade e produtividade dos parques.

"Além disso, acredito que a expansão das renováveis no Brasil vai ser substancial na próxima década, com muita oportunidade de longo prazo", acrescentou Majewski.

A Invenergy Serviços começa a atuar nos Estados onde a Alísios já tinha presença, como Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul.

A expectativa é de que a norte-americana traga mais conhecimento, suporte e recursos ao corpo técnico da Alísios, destacou o fundador da empresa brasileira e novo diretor de operações renováveis da Invenergy Serviços Brasil, Javier Pardinas Prieto.

POTENCIAL FUTURO

No futuro, a companhia prevê expandir seus serviços para projetos solares fotovoltaicos e de armazenamento de energia, duas áreas em que tem expertise, comentou Majewski.

Também há potencial para trazer ao Brasil a divisão de desenvolvimento de projetos de geração, que tem forte atuação nos EUA. "A empresa de serviços está abrindo caminho... Hoje não temos planos para expandir para desenvolvimento (de projetos), mas sempre estamos olhando oportunidades".

A Invenergy e suas empresas afiliadas já desenvolveram mais de 30 gigawatts (GW) de projetos que estão em operação, construção ou contratados, das fontes eólica (onshore e offshore), solar e gás natural, além de projetos de armazenamento de energia.