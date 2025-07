Intelbras lança linha de produtos com foco em praticidade para o consumidor

A tecnologia está cada vez mais presente na rotina das pessoas, seja para aumentar a segurança em casa, seja para deixar ambientes mais inteligentes e conectados. De olho nesse movimento e visando atender às necessidades de diversos perfis de consumidores, a Intelbras lançou a linha de produtos Do Seu Jeito. Com ela, o consumidor pode escolher como quer usar a tecnologia, de forma simples, descomplicada e do jeito que fizer mais sentido para ele; seja instalando sozinho ou contratando uma revenda ou instalador; seja comprando pelo site ou em uma loja física.

A proposta é atender à demanda crescente por soluções descomplicadas e personalizáveis, com produtos de fácil instalação que integrem segurança, conectividade e energia e não apenas atendam às necessidades, mas resolvam desafios concretos do cotidiano.

"É essencial mostrarmos que a tecnologia pode ser descomplicada, acessível e adaptável para atender às mais diversas necessidades de cada cliente" Juliana Moser, executiva de marketing da Intelbras

Foco no consumidor e em soluções escaláveis

A nova linha Intelbras Do Seu Jeito reflete o movimento da marca em se aproximar ainda mais dos novos hábitos de consumo. Ao ampliar sua atuação no público final, a empresa fortalece a relação com quem busca soluções tecnológicas práticas, acessíveis e que se encaixem no dia a dia de forma fácil e surpreendente.

“Queremos nos conectar ainda mais com os novos consumidores e hábitos de consumo, além de estarmos sempre próximos e surpreendermos no seu dia a dia”, afirma Juliana Moser, executiva de marketing da Intelbras.

Dispositivos integrados à rotina e à voz

Com produtos para atender desde quem procura soluções práticas até os que buscam tecnologias avançadas para uma casa inteligente, entre os destaques da linha estão câmeras Wi-Fi, fechaduras digitais e nobreaks. Segundo a empresa, os produtos foram desenvolvidos com foco na experiência do usuário, oferecendo instalação autônoma ou profissional.

“Nosso propósito vai além de oferecer novas tecnologias e produtos. Somos uma marca que surpreende e resolve para as pessoas, que se relaciona com os clientes de forma personalizada e próxima. É assim que inovamos”, reforça Washington Freitas, diretor-executivo de consumo da Intelbras.

A movimentação acontece em um momento de aquecimento do setor. Segundo dados da consultoria Statista, o mercado de casas inteligentes no Brasil deve movimentar US$ 2,1 bilhões em 2025. A expectativa é que a receita cresça, em média, 10,43% ao ano, alcançando US$ 3,2 bilhões até 2029. O segmento de maior destaque é o de segurança e controle de acesso, que lidera o crescimento no período.

Tecnologia que valoriza o cotidiano

Além da reorganização do portfólio, a Intelbras aposta em uma nova identidade visual e em uma campanha de comunicação com foco emocional. A narrativa valoriza a tecnologia como aliada na rotina, sem substituir o humano, mas complementando suas escolhas.

Fundada em 1976, em São José (SC), a Intelbras conta com mais de 6 mil colaboradores e atua nos segmentos de segurança, conectividade e energia. A empresa está presente em 98% dos municípios brasileiros com potencial de consumo, o que reforça sua proximidade com o consumidor e sua capacidade de oferecer soluções escaláveis e personalizadas.