Miami Ad School lança nova edição de curso voltado para futuros estrategistas

A Miami Ad School está com inscrições abertas para uma nova edição do Bootcamp de Planejamento e Estratégia, com início em 5 de agosto. Voltado para profissionais em início de carreira, o curso tem carga horária de 108 horas e é ministrado 100% online, com aulas ao vivo às terças e quartas-feiras, das 19h30 às 22h30.

Com apenas 40 vagas por turma, o programa foi estruturado para formar estrategistas preparados para atuar em agências, consultorias e áreas de marketing. A formação combina fundamentos teóricos com aplicação prática desde o primeiro módulo.

"O curso está no mercado há 23 anos e vem formando profissionais que hoje ocupam posições nas melhores agências e empresas do Brasil e do mundo. Para essa nova edição, nos perguntamos: ‘quais são as habilidades e conhecimentos que o planner/estrategista de hoje precisa ter?’ — e respondemos com uma nova grade de aulas, com novos conteúdos e professores." Paulo Bellé, coordenador dos cursos de estratégia da Miami Ad School

Com certificação garantida a quem atingir ao menos 80% de presença, a proposta é oferecer uma formação condensada, prática e conectada com a realidade das agências e departamentos de marketing.

A grade do curso foi reformulada recentemente para incorporar novas competências exigidas pelo mercado, incluindo Big Data, Design Thinking e Planejamento Digital. O direcionamento do curso agora está a cargo de Paulo Bellé (líder de branding e estratégia da Allp Fit), novo coordenador dos cursos da área de estratégia da escola. O conteúdo é ministrado por nomes de referência, como Rita Almeida (AlmapBBDO), Fabio Mendes (Delta Airlines), Nathalia Andrijic (Google), Alexis Panno (Vale) e Giacomo Groff (R/GA).

Prática desde o primeiro módulo

A jornada de formação começa com uma imersão sobre o papel do estrategista e os caminhos possíveis para a carreira. O curso segue com módulos sobre análise cultural, construção de personas, jornada digital e estratégias criativas. Cada etapa inclui mentorias e exercícios práticos com feedbacks diretos dos professores.

A trilha termina com a elaboração e apresentação de um projeto completo de planejamento estratégico, integrando todos os aprendizados do programa. O projeto é opcional, mas recomendado para quem busca montar um portfólio competitivo.

"Nossa missão é formar estrategistas que já saiam do curso prontos para atuar no mercado — com pensamento crítico, repertório atual e capacidade de transformar dados em ideias relevantes." Paulo Bellé, coordenador dos cursos de estratégia da Miami Ad School

A metodologia da Miami Ad School é desenhada para simular a atuação em ambientes reais de agências, com colaboração entre áreas, briefing estruturado, insights aplicáveis e métricas de resultado. Segundo a escola, o formato já preparou profissionais que hoje atuam em empresas como Droga5, Artplan, Google e outras redes globais.

O processo seletivo para o curso permanece aberto até o preenchimento das vagas. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site da Miami Ad School.