Instituto AVB se destaca como modelo de ESG no interior do Nordeste

Em um cenário cada vez mais exigente e atento à agenda ESG, sigla que reúne os pilares Ambiental, Social e Governança (em português), o investimento em uma abordagem ampla, com ações que promovem além da sustentabilidade ambiental, é um diferencial que algumas empresas já dominam.

A Aço Verde do Brasil (AVB), empresa do Grupo Ferroeste, é um exemplo de indústria que aposta em uma estratégia integrada e que une inovação ambiental, responsabilidade social e uma governança comprometida com o desenvolvimento coletivo, especialmente em regiões do Maranhão, onde fica a fábrica da companhia, e no Piauí.

“Temos uma atuação muito forte nessas regiões. Conhecemos as dificuldades sociais existentes nessa região. Em muitos lugares, faltam saneamento básico, pavimentação, creches, asilos, escolas... Vemos tudo isso de perto, por isso, entendemos o que era necessário para apoiar os nossos funcionários e as suas famílias, e assim criamos pequenas iniciativas dentro e fora da fábrica”, conta Silvia Carvalho Nascimento, presidente da Aço Verde do Brasil.

As iniciativas contemplam cinco pilares — educação, saúde, cultura, esporte e assistência social —, e foram surgindo de acordo com as necessidades dos 3,7 mil funcionários da companhia. Com o tempo, a AVB percebeu que deveria unificar essas frentes, a fim de potencializar os impactos dessas ações e criar uma estratégia de longo prazo, com base em planejamento, metas claras e monitoramento de resultados.

Foi então que, em 2022, a companhia criou o Instituto AVB (IAVB). Localizado em Açailândia, o instituto promove ações que complementam os serviços públicos existentes, ampliando oportunidades e contribuindo com a igualdade social e econômica na região. A criação do instituto também reflete como o desenvolvimento da atividade industrial da AVB tem viabilizado investimentos sociais de maior escala. À medida que a empresa consolida sua operação na região, abre espaço para ampliar os projetos voltados para as comunidades do entorno.

“O instituto nasceu do sonho de expandir os nossos projetos e atender não só aos nossos colaboradores e seus familiares, mas a comunidade como um todo. Focamos nas cidades onde atuamos e queremos ampliar o atendimento ao público desses lugares. Se toda empresa atuasse nas cidades onde está, teríamos uma cobertura nacional de 100%”, avalia Silvia.

Resultados reais

Atualmente, além de Açailândia, o IAVB atua nos municípios de Barra do Corda (MA), Grajaú (MA), São Francisco do Brejão (MA) e Elesbão Veloso (PI). Segundo o mais recente Relatório de Sustentabilidade Social do instituto, no ano passado, mais de 54 mil pessoas foram beneficiadas diretamente pelos programas e projetos sociais.

Ao todo, mais de 90 ações foram realizadas durante o período, além da geração de cerca de 1,7 mil empregos de forma direta e indireta.

“Temos um trabalho bastante estruturado para a formação de mão de obra local. Em parceria com o Sesi e o Senai, formamos ao longo desses últimos anos mais de 1,5 mil jovens em todos os tipos de especializações para atuar na indústria: mecânica, elétrica, metalúrgica, segurança do trabalho, informática, segurança ocupacional... Procuramos formar pessoas da região para que elas tenham a oportunidade de retribuir com a própria comunidade. Isso é gerar impacto de longo prazo”, destaca Silvia.

Mão de obra local: parceria do IAVB com Sesi e Senai já formou mais de 1,5 mil jovens em todos os tipos de especializações (AVB/Divulgação)

Segundo a AVB, os investimentos são destinados aos projetos sociais e na construção da sede da instituição. O avanço das obras é, inclusive, um marco importante para o instituto. O espaço reunirá infraestrutura moderna para ações sociais, incluindo quadras esportivas, salas de informática, oficinas, creche comunitária e ambientes de formação cidadã.

Ações na prática

Segundo Luana Leandro Lima Ramalho, coordenadora de responsabilidade social do Instituto AVB, o novo prédio vem para reforçar a missão da AVB no desenvolvimento sustentável da comunidade por meio dos pilares sociais.

“A educação segue como uma das prioridades da empresa. O projeto Parceiros da Escola, por exemplo, já beneficiou mais de 3,4 mil alunos em 17 escolas públicas de Açailândia com doações de materiais escolares, higiene e limpeza”, conta Luana.

Na área de saúde e bem-estar, o Projeto Vida Ativa incentiva a prática de atividades físicas regulares em espaços públicos da cidade. Com apoio do Sesi, dezenas de mulheres participam semanalmente de aulas aeróbicas gratuitas, promovendo qualidade de vida e fortalecimento comunitário. Já a campanha Projeto Cuidar levou atenção especial a idosos de lares assistenciais, com serviços de higiene, cuidado pessoal e afeto.

Segundo Luana, outro destaque de 2024 foram os VoluntariAços, ações que mobilizaram colaboradores e parceiros em diversas regiões de Açailândia para oferecer atendimentos gratuitos em saúde, cidadania e assistência social. Em alguns bairros, os mutirões superaram as metas de atendimento e se tornaram símbolo do engajamento comunitário promovido pelo Instituto AVB.

A atenção ao esporte também tem se expandido, como no torneio Guerreirinhos e Guerreirinhas de Aço, que reuniu 115 crianças em atividades esportivas e educativas, reforçando valores como disciplina, respeito e cooperação.

Na área da cultura, a empresa mantém apoio a iniciativas locais, como os grupos Flor de Mandacaru e Matutos do Rei, contribuindo para a valorização das manifestações artísticas e do patrimônio imaterial do Maranhão.

“Temos muitas outras ações que se somam ao protagonismo da AVB. Alinhar desempenho econômico com impacto positivo na sociedade e no meio ambiente é a melhor forma de transformar realidades no Brasil e praticar o ESG de verdade”, finaliza a presidente da AVB.