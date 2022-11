Aço Verde do Brasil cria instituto para promover ações sociais

A Aço Verde do Brasil (AVB), empresa do Grupo Ferroeste, que é a primeira siderúrgica no mundo, segundo a Société Générale de Surveillance (SGS), a produzir aço sem utilizar combustíveis fósseis, quer potencializar o “S” de suas ações de ESG (Ambiental, Social e Governança, em português). A partir de 2023, a empresa dará início a construção da sede do Instituto AVB (IAVB) localizado no município de Açailândia, no sul do Maranhão.

A associação civil sem fins lucrativos foi oficialmente criada neste ano com o objetivo de promover a igualdade social e econômica nas regiões onde a AVB atua – além da usina siderúrgica no Maranhão, a empresa tem operações florestais no Piauí e em Minas Gerais.

“O instituto nasceu da necessidade de consolidar e padronizar todas as iniciativas desenvolvidas pela empresa na área social ao longo dos anos da nossa operação e que estavam descentralizadas”, explica Silvia Carvalho Nascimento, CEO da Aço Verde do Brasil.

Hoje, o instituto tem uma equipe administrativa própria formada por ex-funcionários da AVB que já atuavam em ações de responsabilidade social da empresa. Todos já participaram do treinamento sobre rotinas administrativas e contábeis do Terceiro Setor, oferecido pelo Instituto Brasileiro de Negócios Sociais (Bureau Social), que oferece assessoria e consultoria técnica especializada na promoção de impactos sociais e ambientais positivos.

O instituto também conta com a ajuda de voluntários e atua em cinco pilares: esporte, cultura, educação, saúde e assistência social, incluindo as classes minorizadas ─ pretos, pardos ou indígenas (PPI), pessoas com deficiência (PCDs) e LGBTQIAPN+.

Em 2021, foram atendidas mais de 10 mil pessoas, em mais de 15 projetos e ações realizadas pela empresa para as comunidades próximas a suas operações, além dos pacientes atendidos pelas doações de oxigênio às Secretarias de Saúde do Maranhão e do Amazonas.

A AVB realizou ou apoiou cerca de 30 ações sociais no sul do Maranhão no ano passado. Desde a realização de atividades culturais e esportivas a doações para entidades assistenciais e pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza, e campanhas de acesso e cuidados à saúde.

A ideia, agora, é concentrar as ações no instituto e ampliar os atendimentos por etapas, à medida que os espaços da sede forem sendo entregues. A previsão é que a sede do IAVB seja finalizada em dois anos, com início das atividades em 2025. Para financiar as obras e ações desenvolvidas pelo instituto, a AVB utiliza investimentos de leis de incentivos fiscais.

Um instituto a serviço do social

No Maranhão, um dos estados com maior desigualdade social do país de acordo com o IBGE, a AVB lança mão de iniciativas para gerar impacto nas comunidades em seu entorno. Confira alguns destaques

+ de 10 mil pessoas atendidas impactadas em 2021

16 projetos sociais

1 creche escola para 120 crianças

1 anfiteatro para 250 pessoas

1 quadra poliesportiva

2 consultórios médicos

2 consultórios odontológicos

2 salas de informática com capacidade para 20 alunos cada uma

3 salas de aula com capacidade para 30 alunos cada uma

20 funcionários (diretos e voluntários) envolvidos

Doações de oxigênio durante a pandemia às Secretarias de Saúde do Maranhão e do Amazonas

Ações amplificadas

Por meio do Instituto e de sua sede própria, será possível aumentar o número de pessoas atendidas e os tipos de serviços oferecidos aos funcionários e moradores locais. Entre os espaços previstos estão uma quadra poliesportiva, dois consultórios médicos e dois odontológicos, duas salas de informática, com capacidade para 20 alunos cada uma, e três salas de aula com capacidade para 30 alunos cada uma.

O projeto também prevê um anfiteatro com capacidade para 250 pessoas e 100% acessível a pessoas com mobilidade reduzida, que será disponibilizado para apresentações de escolas da região e demais ações culturais.

A prioridade e a primeira estrutura a ser entregue será a criação da Creche AVB, com capacidade de receber 120 crianças. O objetivo é atender as funcionárias da empresa que param suas rotinas de trabalho para cuidar dos filhos e não possuem uma rede de apoio para voltar ao mercado de trabalho.

“Queremos incentivar a contratação de mais mulheres no setor siderúrgico, atingir a equidade de gênero e ampliar a diversidade na companhia a partir da capacitação de talentos”, justifica Silvia.

A organização ainda expandirá as iniciativas em capacitação profissional e disponibilizará cursos de informática. Na área da saúde, oferecerá atendimento médico, odontológico e psicológico, além de realizar eventuais clínicas de vacinação. Também serão desenvolvidos projetos culturais e esportivos, coleta e distribuição de mantimentos e apoio à área de educação.

Região com menor desenvolvimento socioeconômico do país

“Somos a maior empregadora da região e sabemos da responsabilidade de nossas relações com a sociedade e governos como um investimento para perpetuar nossa empresa”, afirma a CEO. “Não existe empresa sem pessoas. E elas precisam estar bem para serem produtivas.”

Apesar de priorizar seu público interno, ou seja, funcionários e suas famílias, toda iniciativa pode ser estendida à comunidade, de acordo com a disponibilidade. Essa abrangência é importante, pois o Instituto AVB é uma iniciativa privada em uma das regiões menos desenvolvidas do país.

Apesar de estar entre as dez maiores cidades do Maranhão em população, Açailândia ocupa a 713ª posição no Índice de Pobreza do IBGE entre os 5 mil municípios brasileiros. Já o Piauí, onde a empresa também atua com operações florestais para a produção do biocarbono, o Índice de Desenvolvimento Humano é o quarto pior do país.

Ações há mais de 20 anos

As ações de responsabilidade social da Aço Verde do Brasil vêm de longa data. Há mais de duas décadas a empresa contribui com a educação básica, a promoção da saúde e o fomento do esporte e da cultura.

Com o Projeto Vida Ativa, por exemplo, a empresa remunera profissionais de educação física para organizar atividades físicas em locais públicos na proximidade de suas operações.

Já uma parceria com Sesi/Senai local formou e capacitou mais de 1,3 mil jovens ao longo de seis anos, inclusive com o curso pós-técnico em siderurgia e manutenção industrial, iniciativa da empresa. Muitos desses estudantes acabaram contratados pela AVB e por diversas indústrias da região.

Também foram realizadas ações para ampliar a diversidade na empresa, investindo em capacitação profissional das mulheres. Além de ter uma CEO, o Conselho Consultivo da AVB tem na sua maioria mulheres.

“Dispomos à população atividades complementares às desenvolvidas pelas esferas públicas que possibilitam que as classes menos favorecidas sejam capazes de produzir sua própria renda e subsistência”, aponta Silvia, da AVB.

Desde 2014, a empresa é associada ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO), comprometendo-se com a defesa dos direitos humanos e da dignidade humana, na promoção do trabalho decente e na prevenção e erradicação de toda forma de trabalho escravo ou análogo à escravidão.