Gramado Summit anuncia expansão internacional com eventos no Uruguai e na Argentina

O Gramado Summit quer ir além da serra gaúcha. O festival de inovação e tecnologia anunciou um novo passo em sua trajetória: a internacionalização. O CEO e fundador do evento, Marcus Rossi, revelou que a conferência terá edições fora do país nos próximos meses. Punta del Este, no Uruguai, recebe o festival ainda em 2025, enquanto Córdoba, na Argentina, será palco da Gramado Summit no segundo semestre de 2026.

A iniciativa marca um novo capítulo na história do evento, que chega à sua oitava edição em 2025 com recorde de público — 20 mil pessoas circulam pelo Serra Park, em Gramado (RS), entre os dias 4 e 6 de junho. São 353 palestrantes em três dias de imersão em temas como varejo, startups, cultura geek, nanotecnologia e marketing.

O Gramado Summit começou como um evento focado em startups em estágio inicial. Com o tempo, se transformou em um festival plural, com conteúdo acessível para empreendedores de todos os tamanhos. Hoje, reúne desde grandes corporações e unicórnios até pequenos comerciantes e jovens que estão dando os primeiros passos no ecossistema.

“Temos que conectar o microempreendedor com o que há de mais moderno em inovação. A transformação precisa ser democrática”, diz o fundador.

Para ele, há pouca integração entre os países da região quando o assunto é tecnologia e empreendedorismo. “Cada país tem o seu festival, vamos construir pontes que conectem esses ecossistemas.”

Gramado Summit 2025 reúne 20 mil pessoas (Leandro Fonseca/Exame) (Leandro Fonseca /Exame)

O projeto de internacionalização começou em 2024, com uma edição piloto em Punta del Este, organizada a convite do Ministério do Turismo do Uruguai. A proposta era atrair turistas brasileiros fora da alta temporada. Com 2 mil participantes e boa receptividade local, o evento serviu como teste para voos mais ambiciosos.

Agora, a meta é alcançar até 10 mil participantes em cada uma das edições fora do Brasil, em parceria com governos locais.

“Sentimos falta de um evento que unisse as iniciativas de inovação do Brasil e da América Latina”, afirma Rossi.

A edição argentina terá um recorte mais global e técnico, voltado à internacionalização de startups. “O sonho de todo jovem empreendedor é criar um negócio escalável. A proposta de Córdoba é apoiar esse caminho”, afirma o CEO. A curadoria de conteúdo deve seguir o princípio que orienta a Gramado Summit desde sua criação, em 2017: ser relevante, inspiradora e divertida.

O movimento internacional não significa, no entanto, deixar o mercado brasileiro de lado. “Vamos manter o evento em Gramado. O que queremos é criar conexões com outros países da América Latina. É muito mais fácil expandir para territórios que a gente conhece e tem afinidade”, diz Rossi.

Segundo ele, um dos objetivos da expansão é também ajudar a reter talentos na região e mostrar que o Brasil (e seus vizinhos) são territórios férteis para inovar.