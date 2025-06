Gripe aviária: nova suspeita da doença em área comercial é investigada no Rio Grande do Sul

O ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, disse, nesta quarta-feira, 4, que surgiu um novo caso suspeito de gripe aviária em um estabelecimento comercial no país em Teutônia, no Rio Grande do Sul. O município fica próximo de Montenegro, cidade onde foi registrado o primeiro foco da doença em frangos que seriam comercializados.

Fávaro afirmou acreditar que o resultado será negativo. Isto porque não há muitas aves afetadas.

— Não há uma morte generalizada, por isso nos dá uma tranquilidade de que será negativo — afirmou.

Há cerca de uma semana, a pasta descartou dois casos suspeitos da doença, no Tocantins e em Santa Catarina. Os testes deram negativo para a gripe aviária.

O ministro disse estar otimista de que os mercados que fecharam suas portas para o frango brasileiro, como União Europeia e China, retomarão suas compras assim que se completar o ciclo de 28 dias sem novos casos na granja onde a doença foi detectada.

— Isso atesta a qualidade do sistema sanitário brasileiro e ficamos na expectativa muito em breve, no final dos 28 dias, reduzirmos as restrições comerciais no final dos 28 dias — disse.

Desde 2022, mais de 4000 investigações já foram realizadas no Brasil. Entre aves silvestres, de subsistência, e comerciais, 171 casos foram registrados.

Até o fim desta manhã, a informação era que havia oito investigações em andamento, mas todas relacionadas a aves silvestres ou domésticas. O caso suspeito em uma granja comercial entrará no painel mantido pelo órgão a partir de 13h.