Gestão de empresas: 5 tendências para melhorar o seu negócio

A pandemia e, em seguida, a retomada das atividades geraram inúmeras mudanças para as organizações. A empresa Great Place to Work realizou a 4ª edição da pesquisa Tendências de Gestão de Pessoas, que traz os últimos aspectos e percepções em gestão. Segundo o levantamento, para 59% dos respondentes o maior desafio de gestão no ano passado foi a adoção de novas políticas ligadas às novas formas de trabalho. Comunicação interna (49,2%) e capacitação da liderança (39,8%) foram outros desafios.

O levantamento também afirma que 80% dos participantes enxergam o ano de 2022 com otimismo para os negócios. Além disso, temas ligados à diversidade e inclusão (D&I) tornaram-se pautas estratégicas para a maioria das pessoas. Mas há um grande desafio à vista: apenas 12,1% afirmam que a empresa onde trabalham tem maturidade para lidar com o tema.

Apesar do otimismo com relação aos negócios, diversidade não é o único ponto no qual as empresas precisam concentrar esforços de maneira mais consistente. Acompanhe abaixo a lista com algumas tendências para aprimorar a empresa onde trabalha:

Soluções Phygital

Essa novidade tem tudo para se tornar uma tendência presente em todo o mercado. De certa forma, a pandemia e o trabalho híbrido contribuíram para que o mundo voltasse seus olhos ao phygital. A palavra corresponde a junção das palavras physical (físico) e digital. Os profissionais com enfoque no phygital juntam esforços para buscar soluções tecnológicas para serem aplicadas tanto no contexto online como offline. O phygital pretende transformar a forma de relação das pessoas com as tecnologias, transformando a comunicação e até o consumo.

Parâmetros ESG

Os parâmetros ESG, que corresponde à sigla Environmental, Social and Governance (no português, meio ambiente, social e governança), são uma série de medidas tomadas pelas empresas para tornar o impacto causado mais conscientemente responsável, levando em consideração a sustentabilidade – desde a composição das equipes até a entrega do produto. Diversidade e inclusão, políticas carbono zero e energia limpa são exemplos de políticas ESG que as empresas estão se preocupando cada vez mais. A tendência veio para ficar e cada vez mais empresas estão voltando seus esforços para a mentalidade ESG.

Foco no cliente

Empresas notaram que não importa se seu produto é bom se ele não entrega valor ao cliente final. Então, as empresas estão voltando seus olhos ao cliente para conseguir entregar produtos com mais qualidade e mais dentro das demandas, desejos e comodidade dos clientes. Tal estratégia envolve todas as equipes da empresa, desde as mais operacionais até o marketing, rh e gestão. Isso pode acontecer com a construção de uma cultura de relacionamento mais próximo com o cliente, a construção de uma comunidade em volta dos produtos da marca e estratégias para Customer Success (satisfação do cliente).

Transparência e accountability

Os clientes estão exigindo saber mais informações sobre as empresas, como por exemplo, como os produtos são produzidos, questões de gestão e muito mais. Aqui entra então a accountability (do português, responsabilidade), que corresponde ao posicionamento corporativo de priorizar a transparência e a comunicação com o cliente. Como a accountability funciona na prática? Com a entrega de resultados reais e pertinentes, com devolutivas constantes a partir das demandas de acesso à informação.

Segurança digital e uso de Inteligência artificial

A segurança cibernética é um assunto que está em alta nas empresas.Tecnologia em nuvem, data center, ciência de dados e até inteligência artificial (IA), que utiliza robôs para assumir tarefas repetitivas ou partes do serviço estão transformando e são responsáveis pela otimização de diversas áreas empresariais – permitindo que os times concentrem seus esforços em tarefas menos repetitivas e burocráticas.

