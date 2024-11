Fortuna de Elon Musk bate recorde após rali da Tesla

O homem mais rico do mundo acaba de ficar ainda mais rico. Nesta sexta-feira (22), Elon Musk passou a ser avaliado a um valor recorde de US$ 347,8 bilhões, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.

A alta na fortuna do empresário acontece após a eleição de Donald Trump e o rali das ações da Tesla e o crescimento da xAI. Musk terá um cargo no governo do presidente eleito, liderando o chamado de Departamento de Eficiência Governamental, com a missão de reduzir burocracias e aumentar a eficiência dos Estados Unidos.

Nessa sexta, as ações da Tesla subiram 3,8%, registrando uma alta de 45% desde o dia quatro de novembro, um dia antes das eleições dos Estados Unidos, de acordo com dados do mercado. O valor de mercado da xAI, por sua vez, mais do que dobrou desde a última rodada de investimentos da empresa em maio.

Musk havia batido recorde de fortuna em novembro de 2021, segundo a Bloomberg, quando foi avaliado em US$ 340,4 bilhões.