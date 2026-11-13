A inteligência artificial corre. As empresas ainda estão aprendendo a andar

Tenho a sensação de que toda semana descubro alguma coisa nova que a inteligência artificial já consegue fazer. Quando começamos a entender uma ferramenta, aparece outra. Agora falamos em agentes capazes de executar tarefas, conversar com sistemas, analisar documentos e realizar atividades que, até pouco tempo atrás, dependiam de uma pessoa. Para quem tenta acompanhar esse mercado, existe uma sensação permanente de atraso. Mas, como empresário, comecei a perceber uma contradição: enquanto discutimos a próxima geração da tecnologia, muita gente ainda está tentando implantar direito a geração anterior.

Vejo isso claramente na saúde. Há clínicas discutindo inteligência artificial enquanto outras ainda administram parte da operação em planilhas. Sistemas capazes de integrar agenda, financeiro, prontuário e faturamento existem há anos, mas nem todos conseguiram incorporá-los completamente à rotina. Isso me fez desconfiar de uma ideia comum quando falamos de inovação: a de que uma tecnologia começa a transformar um mercado no momento em que se torna disponível. Entre existir e ser efetivamente usada existe uma distância enorme.

O desafio da adoção da inteligência artificial nas empresas

Os números ajudam a dimensionar esse intervalo. Segundo a pesquisa TIC Empresas, do Cetic.br, 17% das empresas brasileiras com dez ou mais pessoas ocupadas utilizaram algum tipo de inteligência artificial em 2025. Entre as pequenas, eram 15%. Nas grandes, o percentual chegou a 50%. É um avanço, mas também uma boa medida da distância entre aquilo que domina as conversas sobre o futuro e o que efetivamente acontece dentro das empresas.

Mesmo entre organizações que já adotaram a tecnologia existe outro degrau. Pesquisas internacionais mostram uma diferença importante entre experimentar inteligência artificial e conseguir incorporá-la aos processos de uma empresa. Pedir para uma IA resumir um documento, escrever um e-mail ou preparar uma apresentação é relativamente simples. Transformar processos é outra história.

Por que implementar novas tecnologias é tão difícil?

Tenho aprendido isso na prática. Durante algum tempo, tentamos introduzir novas ferramentas na rotina da clínica. Sistemas de tarefas e plataformas de gestão podem funcionar muito bem, mas existe um problema bastante humano: as pessoas precisam incorporá-los ao cotidiano. Médico, fisioterapeuta, recepcionista e equipe administrativa já têm seus hábitos e suas rotinas. Se cada inovação exigir um novo aplicativo, treinamento, login e mudança de comportamento, a tecnologia criada para simplificar o trabalho corre o risco de acrescentar mais uma tarefa.

Como integrar inteligência artificial à rotina de uma clínica

Foi dessa dificuldade que nasceu uma pergunta que hoje orienta alguns dos projetos de tecnologia nos quais estou envolvido: em vez de obrigar as pessoas a irem até os sistemas, por que não fazer os sistemas chegarem até onde as pessoas já estão? No nosso caso, esse lugar muitas vezes é o WhatsApp. Uma paciente pode enviar o resultado de uma ressonância e, em vez de alguém precisar baixar o arquivo, transferi-lo e depois colocá-lo manualmente no prontuário, a ideia é que uma instrução em linguagem comum seja suficiente para completar esse caminho.

Para o paciente, o benefício pode ser ainda mais perceptível. Agendamentos, pedidos de receitas, exames, notas fiscais e outras solicitações simples hoje dependem de uma sequência de pessoas e tarefas. Com sistemas integrados e uma inteligência capaz de compreender o pedido, parte dessas demandas poderá ter respostas muito mais rápidas. É esse tipo de ganho que me interessa: menos tempo esperando, menos etapas desnecessárias e uma experiência mais simples.

O que separa uma demonstração de IA de uma solução que funciona

Estamos testando esse modelo e seria prematuro apresentá-lo como solução pronta. Ainda estamos aprendendo a fazê-lo funcionar. Essa experiência, porém, mostrou uma diferença enorme entre assistir a uma demonstração impressionante de inteligência artificial e fazer aquela tecnologia funcionar todos os dias, integrada a pessoas, processos e sistemas que já existiam antes dela.

Talvez esse seja um dos aspectos menos discutidos dessa revolução. Uma empresa pode contratar a ferramenta mais sofisticada disponível e não conseguir mudar nada relevante em sua operação. Outra pode usar uma solução muito mais simples para eliminar uma tarefa repetitiva e produzir um resultado concreto.

O verdadeiro desafio da inteligência artificial nas empresas

Enquanto todos tentamos acompanhar a próxima novidade, estou aprendendo uma lição mais básica como empreendedor. Inovação não acontece quando uma tecnologia nova é lançada. Nem quando fazemos uma demonstração dela em uma reunião. Ela começa quando aquela tecnologia resolve um problema real de maneira suficientemente simples para que as pessoas queiram usá-la. Talvez o maior desafio da inteligência artificial não seja descobrir tudo o que ela será capaz de fazer. Seja conseguir transformar uma pequena parte de todo esse potencial em algo que realmente funcione na segunda-feira de manhã.